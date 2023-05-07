荔枝農憂無雨果實小 今春雷大作！高雄山區平地終於落雨

高雄大樹是玉荷包的主要產區，近期有果農憂心，今年雖荔枝樹開花情況比去年良好，但著果後連日缺水無雨，果實恐無水源滋潤，嚴重影響收成；不過，受梅雨鋒面影響，中央氣象局今天上午發布高雄市等10縣市大雨特報，多項農作旱災可望獲得緩解。

「沒有雨水，果粒會偏小。」大樹區農會總幹事歐幸娟表示，今年雖開花率達九成，除自然落果現象外，着果率有5成，受乾旱缺水影響，產量少5成，荔枝果農指出，「今年果實不像以往大顆，但蜜度會提高，比較甜一點。」尤其，今天終於下雨，可望紓解旱象。

對此，高雄市府農業局指出，日前因乾旱影響，市府已向水利署協調，大樹汙水處理廠可供千噸灌溉用水讓農民使用；農業局進一步說明，「今年玉荷包產季僅僅只有3週。」將於本月中旬開始。自明天起，「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒將在「高雄首選電商平台」開放預購，通通享有免運優惠。

在木瓜、香蕉、水稻部分，美濃區總幹事鍾清輝指出，每天木瓜銷出約1500至2千箱，「今年木瓜比起去年收成好上2成。」尤因木瓜不需大量用水，加上少有天災，果農今年收成豐碩。鍾清輝接著說明，香蕉部分雖多需用水，但灌溉水源經調節後，並無明顯缺水情況。