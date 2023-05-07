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擺脫行人地獄 高雄市改善路口號誌並設行人穿越庇護島
高雄市高齡族群是交通事故發生高風險族群，為洗刷行人地獄惡名，高雄市交通局近年來推動路口號誌設施改善，並在無人行道路段設置標線型人行道，較大路口則設置行人穿越庇護島等措施，希望提供高齡者更安全友善的通行空間。相關措施實施後，與108年行人發生事故件數比較，111年行人發生事故件數減少25%，已顯現成效。
高雄市交通局副局長劉建邦表示，在路口號誌設施改善上，逐步將原本尺寸為25乘25公分的行人專用號誌，放大至30乘30公分，年長者通過路口時更容易識別號誌。此外，在年長者常出沒或年長者事故率高地點，檢討調整630處路口秒數，將行人通行秒數調整為0.8公尺／秒計算，讓長輩能順利在紅綠燈號誌轉換前抵達對面路口。
為解決行人通過路口時易與轉彎汽機車發生衝突或碰撞，交通局在全市340處路口設置「行人專用時相」或「行人早開時相」，未來也將持續檢討增設。當行人專用時相亮燈時，僅行人能通行，其餘行車燈號皆為紅燈，或是先亮行人專用號誌綠燈，再亮行車號誌綠燈，避免轉向車穿越行人交織衝突。
劉建邦說，其餘改善行人環境做法，還包括在沒有實體人行道的路段，畫設寬度1米以上的綠底標線型人行道，提供行人安全通行空間；在路幅較寬的路口，如民族、中正路口，設置Z字型行人穿越庇護島，將行人穿越線退縮至道路分隔島頭後方，讓行人行經較長路段時，有一緩衝空間，如果無法一次穿越路口，也可以有停頓喘息的空間。
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