高雄美麗島商機流失議員促訂開發辦法 里長形容像苦守寒窯
高雄捷運美麗島站周邊的美麗島商圈，在老高雄人眼中，曾是高雄最繁華、人潮最多的商業鬧區之一，隨著捷運開發、商圈移轉，美麗島人氣與商機下滑，市議員湯詠瑜要求市府提出解方，讓美麗島站再現美麗，當地私有土地多，湯也建議，應訂定專屬於美麗島站的都市更新及開發獎勵辦法，強化誘因才能加大推動力道。
捷運美麗島站是捷運紅線及橘線兩線交會的重要轉運站，湯詠瑜說，美麗島是重要交通節點，還有人權文化意義，周邊生活機能、商業機能、消費力都很成熟，是高雄的指標與亮點，城市要有活力就要不斷更新，才能保持競爭力，美麗島站要能吸引乘客在轉運時消費、駐足，不只在站內，要將商機延伸到站外，需要引進新的投資當動能，「絕非辦辦活動就能產生改變」。
湯詠瑜就住美麗島站周邊，她回顧當地全盛時期是在民國80多年、捷運動工前，之後便進入施工交通黑暗期，考驗也接踵而至。
對於湯詠瑜的建議，高雄市長陳其邁表示，將交辦副市長林欽榮開專案會議，討論美麗島站的開發更新。
在地居民回憶，南華夜市（舊稱新興市場）早年從白天起就熱鬧滾滾，除了物美價廉的服飾、鞋子，愛玉冰、滷味等各種小吃，還有挽面、修指甲、修皮鞋、改衣服等傳統手藝老店家，當地人及遊客絡繹不絕；周邊中正三路延伸至中正四路的婚紗一條街、喜餅一條街，更是高雄人辦喜事必定光顧的重點去處。
2001年捷運工程開工，周邊店家生意下滑、紛紛出走，成為商圈由盛轉衰的起點，2008年9月捷運美麗島站通車啟用後，歷屆市府團隊重視美麗島站周邊發展，除更新硬體設施，也在南華商圈舉辦購物節等活動，2019年前高雄市長韓國瑜任內，還曾登高一呼，在南華商圈舉辦「高雄光頭日」，希望提振當地商家業績，但隨著北高雄發展，商圈轉移，仍未能與鄰近的六合夜市同步復甦，已難恢復當年榮景。
東坡里里長、高雄市南華觀光商圈發展促進會理事長楊福順表示，美麗島商圈在捷運站蓋好前，原本是很熱鬧的，反而是捷運通車後才蕭條，「這是很怪異的」，分析原因主要是捷運站周邊停車位少很多、捷運出入口的公共藝術站體，阻擋店家招牌視線。商機流失下，商家陸續外移後，店面開開關關，後續也沒有新店家敢再進駐。
「就像王寶釧，已經苦守寒窯18年了」，楊福順說，最近美麗島站地下商場已逐漸成形，走出捷運站一抬頭，還是看到街廓三角窗掛著好幾個招租布條，市府應積極介入輔導，鼓勵屋主將10、20年常年閒置店面重新出租，尤其要重新振興美麗島商圈，不是只靠經發局一個局處，就像市長陳其邁提出的表參道計畫，是要跨局處一起合作推動，才能真正有效重振商圈商機。
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