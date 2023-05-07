超強女力行車200萬公里 偏鄉賣菜不忘提醒兒子助弱勢

台東縣大武鄉婦人陳麗絹，年輕時陪丈夫駕菜車賣菜，每天凌晨到屏東批菜，載回台東到偏鄉販售，猶如偏鄉行動7-ELEVEN，行車里程逾200萬公里，遇弱勢戶還免費送菜，近年罹癌交棒兒子仍不忘提醒，「遇甘苦人加減送、要多幫忙！」

陳麗絹兒子葉家豪，目前接續母親賣菜工作，每日凌晨到屏東批菜，再回大武周邊部落賣菜，閒暇則參加大武消防義消分隊，為地方服務。葉家豪直言，應該是從小受媽媽身教影響。

年已7旬的陳麗絹表示，35年前就陪丈夫駕菜車賣菜，年輕時體力好，每天凌晨兩人輪流開車到屏東批菜、買魚、肉、香腸、雜貨，載到大武愛國埔、加羅板等多部落賣菜，總要忙到下午5點，安頓孩子晚餐後才休息。

她說，當時為賺錢，真的不知道什麼是辛苦，每天駕車里程數大約都近200公里，1個月大概只休3、4天，部落居民逐漸習慣他們出現，還會幫忙居民訂貨，或代寄商品、肉粽給住外地孩子。

陳麗絹指出，偏鄉部落老人小孩居多，生活狀況也不穩定，颱風天更需要菜車服務，她若得知弱勢家庭、生活困苦，就送些菜過去給對方，她謙虛地說，都是舉手之勞「便宜菜、相互幫助」，有能力就盡力做！

陳麗絹說，丈夫多年前過世後，她一個人賣菜，兒子之後就回來幫忙，原想可以輕鬆一點，沒想到前幾年又罹患肺腺癌，但感謝老天爺及朋友們幫忙，治療狀況還不錯。