國家濕地南仁湖20年後走入歷史？ 專家建議：尊重自然生態

位於墾丁國家公園內的「南仁湖」是國家級重要濕地，學者長期監測發現有它日漸陸化趨勢，有人更大膽預測南仁湖「20年後走人歷史」。主管機關墾丁國家公園管理處目前採取出水口管控、清除周遭外來植被等方式，留存濕地也提高原生物種多樣性搶救。

嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿表示，南仁湖陸化屬正常現象，人為介入管理需適時調整，保持原有生態環境，彼此間取得動態平衡。

墾丁國家公園南仁山生態保護區是全台唯2列名國際長期生態研究網的永久樣區，也是國內少數僅存的低海拔原始林，區內設有總長8.6公里步道，沿途可見港口木荷、殼斗科等台灣特有種，盡頭至高點可俯瞰國家級重要濕地「南仁湖」。

懇管處導覽員表示，南仁山海拔不高卻同時存有熱帶、亞熱帶及溫帶植群，其特殊性備受國際關注，是另類台灣之光。

導覽員指出，南仁山海拔僅479公尺，屬熱帶、亞熱交界氣候，受季風、地理區位影響，卻出現分布在海拔1000公尺處的植被，如殼斗科等，其特殊性在於濃縮了溫帶、熱帶、亞熱帶植物，在研究上占重要地位，早期在國科會補助下被列為長期生態研究試驗地，也參與國際長期生態研究網路，以學術管道讓台灣在國際間發光。

南仁山中的南仁湖因受群山環繞風景秀麗，備受遊客喜愛，近年逐漸陸化，國家濕地恐消失，專家學者分成2派，有些學者認為濕地陸化是自然演替的現象，應尊重自然，有些學者則認為南仁湖屬國家重要濕地，應適度管理，避免過度陸化。

許書國指出，考量目前造成陸化的主因為外來草本植物快速生長，凋零後淤積湖底導致，目前朝減緩陸化速率為管理目標，採取出水口管控調節水位外，也適度挖除外來草生植物等方式，減緩陸化速度，同時提升原生濕地植物多樣性。

嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿表示，南仁湖周遭並無高山挹注伏流水，它補充水量的方式主要以自然累計為主，而近期降水少，水位自然下降，從生態學關注物種與環境自然互動的角度來看，南仁湖陸化屬正常現象，「可能變小變少，不至於不見」。