日本自民黨青年局訪高雄 前首相孫訪祖父故居情緒激動

台日友誼持續邁進，高雄市長陳其邁3月訪日時，曾拜會自民黨政務調查會長萩生田光一、青年局長鈴木憲和眾議員及青年局國際部長中曾根康隆眾議員等。相隔2個月後，日本自民黨青年局率團訪台，陳其邁、議長康裕成盛情款待，陳其邁說「很高興這麼快就在台灣相見！」自民黨訪團也參訪高雄各處深具日本歷史遺緒景點。

一行人昨天上午參觀日本眾議員中曾根康隆祖父、前首相中曾根康弘曾住過的明德新村2號故居，中曾根康隆表示，能代替祖父回到高雄，相信天上的祖父也感到開心；下午訪團前往紅毛港保安堂向前首相安倍晉三銅像獻花，眾議員鈴木憲和哽咽表示，感謝台灣民眾為安倍前首相設立銅像，一定會繼承安倍前首相遺志，持續深化台日關係。

左營明德新村前身為日本海軍高雄警備府的軍官宿舍，38年政府遷台後由海軍接收成為眷村，至今仍有完好的日式建築群，並在高雄市政府爭取下設立「再見捌捌陸－台灣眷村文化園區」，保留文化及建物精髓。中曾根康弘曾在1940年代中期服役於高雄警備府，當時居住在現今明德新村2號的宿舍內。

訪團由立委劉世芳、市府秘書長郭添貴陪同參訪園區，除了瞭解這段高雄與日本深厚的歷史外，也因貼近親人過去留下的足跡，為台日雙方的互動增添了更多親近感。中曾根康隆感性表示，祖父過世前一直說有機會想回到高雄，由他代替祖父回到明德新村，相信祖父在天之靈一定會很開心，也感謝高雄市政府將故居保存得非常完善。

下午轉往充滿台日文化融合風貌的紅毛港保安堂，向安倍晉三前首相銅像獻花，緬懷這位積極促進台日友好的重要推手。陳其邁說，台日兩國透過安全及經濟合作形成牢不可破網絡，自民黨青年局成員都是日本政界的明日之星，非常期待加強高雄和青年局互動，一起促進雙方合作，確保東亞和平穩定與經濟、民主、自由的發展。