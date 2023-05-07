屏東無人機飛行場服務再升級 飛友認證最完善

屏東無人機飛行場是全國第一個由公部門投資興建的無人機合法考照場，二期工程今年4月完工，除增設車道鋪面、重新繪製考場標線等優化原飛行場品質工程，縣府取得水利署第七河川局同意許可設置照明、停車場、公共廁所等硬體設施，讓飛行場軟硬體設備更完善。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏縣飛行場是由政府單位建設25公斤以下級別無人機考場，場內設有長度達200公尺、寬度達15公尺的定翼機考場，及長40公尺寬45公尺的多旋翼機考場，2021年1月17日啟用後，術科考照人數361人，通過人數318人，合格率約為88%，目前以多旋翼機考試為主，預計今年定翼機考場會開始開放考試。

縣長周春米說，無人機運用越來越廣泛，縣府設立由公部門投資興建合法考照場，委由屏東縣無人機協會管理，回應全台飛友期盼與需求，為讓服務更完善，第二期改善工程，設立辦公室、停車場、廁所等，讓飛行場的服務品質更好。

周春米說，屏東無人機飛行場位在東港溪畔近新潮州大橋，鄰近台88線快速道路及台1線旁，交通便利，而且可以遠眺北大武山、臨東港溪，考生及遊客們除可以欣賞無人機翱翔天際的英姿，還能欣賞大自然美景，希望透過完善服務設施，提供大家更舒適空間。

交旅處指出，民航法遙控無人機專章2020年3月31日實施，縣府除建置無人機飛行場、以負面表列方式公告屏東禁止及限制飛行場域外，也持續規畫辦理專業操作證培訓課程及相關推廣活動，期望在兼顧「飛的安全」及產業發展前提，創造更友善安全的遙控無人機使用環境。