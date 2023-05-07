高雄舊市議會都更活化 市府下月和台灣人壽簽約

高雄市議會舊址有56年歷史，議事廳是歷史建物，7年前教育局搬離後閒置迄今，市府活化總算有新進展，文化局長前天在議會做單位工作報告時，提到台灣人壽獲選最優申請人，預計6月簽約，盼達成開發、保留雙贏。

高雄舊市議會在前金區中正四路、自強二路口，一旁是紅線捷運站，交通機能佳。王文翠表示，高雄首案以文化保存為出發的，3月8日完成綜合評選，由台灣人壽獲選最優申請人，未來除以「新舊共融」原則開發原址外，還將負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，達到創造文化價值及城市發展雙贏目標。

舊市議會都更案是高雄文化都更首例，台壽預估投資金額將超過90億元，高雄高文化局長王文翠說，中正路過去素有金融大道美名，因應產業群集特性，舊市議會後方的高風大樓將改建為金融新創大樓，提供5G AIoT創新企業、新創基地等產業空間，並將舊議會廳改建成「民主議事館」。