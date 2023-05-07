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高雄舊市議會都更活化 市府下月和台灣人壽簽約
高雄市議會舊址有56年歷史，議事廳是歷史建物，7年前教育局搬離後閒置迄今，市府活化總算有新進展，文化局長前天在議會做單位工作報告時，提到台灣人壽獲選最優申請人，預計6月簽約，盼達成開發、保留雙贏。
高雄舊市議會在前金區中正四路、自強二路口，一旁是紅線捷運站，交通機能佳。王文翠表示，高雄首案以文化保存為出發的，3月8日完成綜合評選，由台灣人壽獲選最優申請人，未來除以「新舊共融」原則開發原址外，還將負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，達到創造文化價值及城市發展雙贏目標。
舊市議會都更案是高雄文化都更首例，台壽預估投資金額將超過90億元，高雄高文化局長王文翠說，中正路過去素有金融大道美名，因應產業群集特性，舊市議會後方的高風大樓將改建為金融新創大樓，提供5G AIoT創新企業、新創基地等產業空間，並將舊議會廳改建成「民主議事館」。
高雄市議會遷址鳳山區12年，閒置多時的舊市議會終將活化再利用，高雄市政府祕書長郭添貴說，原高雄市議會是見證高雄市地方自治史與戰後民主發展歷程的重要場域，市府以創新思維引入民間資源推動歷史場域再生，將採取新舊共融，既保存高雄議事發展歷程，並與新創金融基地共構，打造為藝文與商業共融的嶄新地標，原封閉的議事廳將改造為公民廣場、民主議事館，列入城市文史廊帶供民眾參觀。
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