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潮州賽蝦 冠軍356克1米長破紀錄

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東縣潮州鎮「賽神蝦」競賽，34歲飼主顏煜騰（右）以356公克破紀錄、奪得冠軍，第二名飼主蔡霈倫（左）的公蝦也重達342公克。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮「賽神蝦」競賽，34歲飼主顏煜騰（右）以356公克破紀錄、奪得冠軍，第二名飼主蔡霈倫（左）的公蝦也重達342公克。記者張已亷／攝影

屏東潮州昨辦賽神蝦大賽，飼主顏煜騰以重達356公克公蝦，破大會紀錄勇奪冠軍，獲獎蝦身長1米、約成人手臂長，許多人興奮合影；潮州鎮公所表示，獲獎飼主年僅2、30歲，盼藉比賽鼓勵更多年輕人返鄉，帶動地方發展。

潮州鎮公所秘書王建元表示，全台近4成泰國蝦來自潮州，年產值破億，本屆共39名飼主報名參賽，相較去年成長近1倍，賽事冠軍獎金也提高至1萬元，藉活動不僅行銷在地產業，也鼓勵外出青年返鄉，從事養殖和農業，帶動地方發展。

34歲顏煜騰是家中第3代，原在北部從事服務業，4年前返家接手養殖業，去年首度參賽落榜，賽後請教同場前輩，得知大家如賽公一樣，會特別額外飼養蝦子，才調整比賽策略，

他說，餵養出冠軍蝦，先挑出池內較大蝦子，各別分區照顧，不僅頻繁換水，更加入益生菌讓蝦子均衡飲食，經過1年細心照顧，終於拔得頭籌、還破記錄，令他相當開心。

26歲飼主蔡霈倫也出身養蝦世家，細心照料公蝦2年，這次以342公克獲亞軍，但他表示，養殖業近期受氣候等多種因素影響，育成率僅剩1成左右，希望相關專業單位介入輔導。

蝦子 屏東

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