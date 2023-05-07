高雄車站商圈蕭條 議員質疑表參道進度

高雄火車站區工程將在2025年完工，商業大樓及旅館大樓2027年營運，市長陳其邁2020參選時將「高雄表參道計畫」列為重要政見，多議員同聲指責，事隔2年周邊商家撤出、空租問題未變，經發局年度業務報告隻字未提，顯見市府毫不重視，經發局表示，相關計畫由副市長林欽榮任召集人，按計畫推動中。

市府都發局表示，高雄車站站體規畫及周邊土地使用分區，還有道路系統都已畫設完成，周邊人行道與道路開闢進行中，另中博陸橋拆除工程，站東路站西路闢建，還有表參道範圍的都市更新，車站東側國光客運舊址都更案，市府將積極協助、加速審議。

高雄市2009年鐵路地下化工程後，三鳳中街、長明、後驛及大連四大商圈逐日沒落，原本電腦商店林立的建國路，「租」、「售」看板林立，記者實地走訪，騎樓還有街友露宿、街道蕭條。

副議長曾俊傑指出，高雄表參道計畫是新高雄火車站前「一豎六橫」大型造街計畫，經發局這次業務報告隻字未提；不能只靠演唱會經濟，地方期待表參道計畫將人潮錢潮找回來。

議員鄭孟洳說，目前離高雄車站新門戶計畫仍遠，只看到部分人行道完成，但從車站出來後，到商圈消費動線規畫不太友善，周遭商圈停車空間、交通都應跨局處討論。議員張博洋也認為，火車站因地下化施工經濟失落多年，憂心高雄車站2025年風光開幕，附近仍施工、店面空蕩蕩。