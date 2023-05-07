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大林蒲居民喊：條件不好不遷村

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，主持會議的洪富賢里長（中，站立者）全程錄音錄影，呼籲市府20天內善意回應。記者王昭月／攝影
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，主持會議的洪富賢里長（中，站立者）全程錄音錄影，呼籲市府20天內善意回應。記者王昭月／攝影

高雄大林蒲遷村案因條件談不攏，未能實質啟動，鳳興等沿海6里昨辦聯合里民大會，居民拉高分貝說，「條件不好就不遷」，要求市府20天內善意回應，否則里民大會將一直開；立委賴瑞隆說，遷村決定權回歸居民，他不盯進度，恐再拖5年、10年。藍議員爭取補償、建議市府一對一溝通；市府表示，全力協助解決遷村難題。

「市府一直盡力解決遷村問題！」高市都發局長吳文彥表示，將設置「公私協力造屋平台」，結合民間建築及營造團隊，提供未來興建房屋專業協助。

都發局副局長王屯電也說，現地報編為循環經濟園區，需變更都市計畫及環評，才能啟動遷村，現階段個別做遷村方案選擇調查，但大林蒲房屋所有權人約7千人，將增補人力盡快執行。

大林蒲遷村說明會開過4次，沿海6里昨辦聯合里民大會，話題仍不脫遷村，宛如民版公聽會，主席洪富賢指全程錄音、錄影，3天後提送區公所，希望市府20天內書面回應，並指「大林蒲人是乖寶寶，不要欺侮乖寶寶」。

里民大會昨24人登記發言，不滿市府砲火四射，林姓住戶質疑，市府指大林蒲不適合居住，為何仍有投資客？承諾1坪換1坪，為何不能以預定地坪價賠償？黃姓住戶建議，市府承諾無負債遷村，應設專法專案處理。

也有人直言，土地7坪半住戶，若領100萬補償，恐不到1年就流落街頭；楊姓住戶認為，紅毛港遷村領到150萬安置費，60萬汙染補償，大林蒲應比照，「大林蒲人不是貪心，因為這些保命錢」。

立委賴瑞隆說，50年前政策犯下錯誤，現在大家用心解決，遷村最終仍回歸居民決定，但民代須創造多贏。

議員鄭光峰說，大林蒲遷村變更經濟循環區後，將督促利益回饋原住戶；議員陳麗娜也呼籲不分黨派，協助爭取發放安置費及汙染費，並要求七接及瀝青廠遷村前不能動工；議員曾麗燕建議市府一對一溝通，解決遷村難題。

議員 賴瑞隆

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