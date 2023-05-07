金門迎城隍預算被砍 揚言明年縮辦

「2023金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」昨盛大開幕，但浯島城隍廟主委楊耀芸致詞時大吐苦水說，今年活動經費被縣府砍掉3分之1，他們主辦得很辛苦，明年考慮不再擴大舉行。副縣長李文良說，因疫情期間編預算較保守，今年疫情和緩，會再檢討。

開幕活動在金城鎮浯島城隍廟前舉行，主辦單位出動人力肩扛蜈蚣座打頭陣，蜈蚣座上乘載12名小朋友，全長6節，在舞獅陣頭的簇擁下，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟參加開幕。

李文良、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、楊耀芸等人敲鑼，宣布活動於5月6日至6月2日登場，為慶祝浯島邑主城隍遷治343周年的「正日」，浯島城隍廟管委會邀43間城隍廟、共計1250人抵金遶境。

楊耀芸表示，今年是閏月「壞年冬」，本來要擴大舉辦，邀台灣各宮廟來金門辦城隍爺大會師，沒想到開辦前才知經費被縣府砍了一半，與總幹事張克全等人拜訪縣長陳福海，才又多要了一點，明年有錢再辦，不然明年就不邀請兩岸宮廟來參與，改成四境迎城隍就好。

李文良表示，迎城隍是全金門最大的宗教盛事，吸引台灣來的觀光客與香客來金門逗熱鬧；因疫情關係，編列相對保守，今年疫情和緩，接下來會檢討預算。