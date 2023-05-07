快訊

中一中再惹議！匿名版驚見「納粹」符號 校方深夜止火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門迎城隍預算被砍 揚言明年縮辦

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
「金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」盛大的開幕活動，活動由蜈蚣座打頭陣，吸引不少民眾圍觀。記者蔡家蓁／攝影
「金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」盛大的開幕活動，活動由蜈蚣座打頭陣，吸引不少民眾圍觀。記者蔡家蓁／攝影

「2023金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」昨盛大開幕，但浯島城隍廟主委楊耀芸致詞時大吐苦水說，今年活動經費被縣府砍掉3分之1，他們主辦得很辛苦，明年考慮不再擴大舉行。副縣長李文良說，因疫情期間編預算較保守，今年疫情和緩，會再檢討。

開幕活動在金城鎮浯島城隍廟前舉行，主辦單位出動人力肩扛蜈蚣座打頭陣，蜈蚣座上乘載12名小朋友，全長6節，在舞獅陣頭的簇擁下，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟參加開幕。

李文良、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、楊耀芸等人敲鑼，宣布活動於5月6日至6月2日登場，為慶祝浯島邑主城隍遷治343周年的「正日」，浯島城隍廟管委會邀43間城隍廟、共計1250人抵金遶境。

楊耀芸表示，今年是閏月「壞年冬」，本來要擴大舉辦，邀台灣各宮廟來金門辦城隍爺大會師，沒想到開辦前才知經費被縣府砍了一半，與總幹事張克全等人拜訪縣長陳福海，才又多要了一點，明年有錢再辦，不然明年就不邀請兩岸宮廟來參與，改成四境迎城隍就好。

李文良表示，迎城隍是全金門最大的宗教盛事，吸引台灣來的觀光客與香客來金門逗熱鬧；因疫情關係，編列相對保守，今年疫情和緩，接下來會檢討預算。

城隍廟 疫情 金門

延伸閱讀

嫁入三代單傳家庭 一生打拚獲金門模範母親

影／金門迎城隍預算大縮水 管委會主委放話明年不辦了

打詐大動員！嘉縣警局推「與神同行」攜全縣宮廟硬起來

金門海泳辦20屆首度移師烈嶼舉辦 盼吸引年輕族群參與

相關新聞

大林蒲居民喊：條件不好不遷村

高雄大林蒲遷村案因條件談不攏，未能實質啟動，鳳興等沿海6里昨辦聯合里民大會，居民拉高分貝說，「條件不好就不遷」，要求市府...

高雄車站商圈蕭條 議員質疑表參道進度

高雄火車站區工程將在2025年完工，商業大樓及旅館大樓2027年營運，市長陳其邁2020參選時將「高雄表參道計畫」列為重...

金門迎城隍預算被砍 揚言明年縮辦

「2023金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季」昨盛大開幕，但浯島城隍廟主委楊耀芸致詞時大吐苦水說，今年活動經費被縣府砍掉3分...

潮州賽蝦 冠軍356克1米長破紀錄

屏東潮州昨辦賽神蝦大賽，飼主顏煜騰以重達356公克公蝦，破大會紀錄勇奪冠軍，獲獎蝦身長1米、約成人手臂長，許多人興奮合影...

老牌屏東黑鮪魚文化觀光季 開幕音樂會嗨爆東港夜空

屏東黑鮪魚文化觀光季今晚以「海洋音樂會」在東港開唱揭開序幕，縣長周春米除頒發今年第一鮪榮耀給「新發財1號」船長洪明全及買...

嫁入三代單傳家庭 一生打拚獲金門模範母親

金門縣長陳福海今表揚14位模範母親，獲獎的71歲成碧娛回憶，她在早期嫁入三代單傳的家庭，壓力很大，不只要事奉公婆，料理家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦