老牌屏東黑鮪魚文化觀光季 開幕音樂會嗨爆東港夜空

屏東黑鮪魚文化觀光季今晚以「海洋音樂會」在東港開唱揭開序幕，縣長周春米除頒發今年第一鮪榮耀給「新發財1號」船長洪明全及買家「澎坊股份有限公司」，也熱情邀請全國民眾來東港嚐海鮮美食，東港光復路「海產街」佈置歡樂的燈景裝置藝術，還有5條適合親子的小旅行主題遊程、民歌音樂會、美食推廣宴和扭蛋機遊戲。

周春米表示，邁入第23年的黑鮪魚文化觀光季，是全國最長壽的活動之一，也是屏東縣發展觀光吸引外來遊客的熱門品牌，時間長達近2個月，歡迎來到精采多一度的屏東品嚐黑鮪魚、聽演唱會、抽大獎。漁業署長張隆盛說，縣府將原本單純黑鮪魚的漁業水產品，與旅宿業、觀光業、高鐵和在地產業和漁業永續推廣跨域合作，成為最長久且亮眼的觀光文化盛會。

今晚的「海洋音樂會」邀請到歌唱、戲劇及主持全能偶像炎亞綸、實境選秀節目原子少年出道的男子團體Ozone、金曲歌王許富凱、情歌王子鼓鼓(呂思緯)與台語唱將黃妃等人；不少喜愛Ozone的O.A.O(粉絲名稱)昨晚就提前來舞台現場等待，卡司陣容嗨爆東港夜空。

縣府，為讓已有23年歷史的活動品牌年輕化，今年文宣設計特別以漫畫形式呈現，運用東港三寶的圖像為主角，再以中文及日文狀聲詞豐富海報情境，營造出復古漁村情境，豐富的圖像及色彩，受到好評；活動期間在地業者也推出折扣優惠，只要憑摺頁或出示手機官網畫面就可享有，可在東港區漁會、旅服中心或扭蛋機服務台(東港候船室)索取。