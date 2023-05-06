加速推動大林蒲遷村 高市府要向居民調查方案意向

大林蒲沿海六里今天召開里民大會，遷村成焦點。高雄市政府表示，為加速遷村作業，正密集與經濟部協商遷村安置計畫並報行政院核定，接續將展開遷村方案選擇調查，市府會與經濟部共同努力，盡早完成新材料循環產業園區報編，以最快速度啟動遷村，讓鄉親歡喜換新厝。

高市都發局長吳文彥指大林蒲約4成房子在25坪到35坪間，未來遷村「一坪換一坪」，安置地如果以26坪計算，市價約1千萬，比目前大林蒲地價高出約3倍；若興建住宅，政府會以全新重建價格補償，讓民眾蓋回原來大林蒲的坪數不用負債，新房價值更高，遷村後不僅環境更好，房產價值也大大提高。

他強調，遷村安置地區位好，公共設施完善，且緊鄰五甲商圈、夢時代、SKM Park等購物商場，購物方便；交通鄰近國道1號及台88快速道路，加上即將動工的捷運黃線，共緊鄰3處捷運站。

居民訴求造鎮，高市府規畫以公私協力合作造鎮方式推動，每街廓均畫設10米以上道路，土地方正且鄰接大馬路，安置地也規劃六個不同區塊土地供抽籤配地，讓居民遷村後仍能凝聚情感及鄰里關係。

吳表示，「公私協力造屋平台」結合民間建築及營造專業團隊，提供未來興建房屋的專業協助，並設計多種房型參考樣式供民眾選擇。為讓大林蒲居民獲全齡照顧，遷村計畫結合安置地周邊的濕地公園、衛武營公園、圖書館、日照中心、托嬰中心等設施，再加碼增闢多項公共設施，目前已接獲不少民眾反映希望市府能加速辦理遷村。