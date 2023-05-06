嫁入三代單傳家庭 一生打拚獲金門模範母親

金門縣長陳福海今表揚14位模範母親，獲獎的71歲成碧娛回憶，她在早期嫁入三代單傳的家庭，壓力很大，不只要事奉公婆，料理家務，還有著生男丁的壓力，好在她最終生了四子二女，也算是替這一代爭了一口氣，為了養活一大家子，所以她跟先生從年輕時就一路打拚，好在兒女都事業有成，對她也很孝順。

這場縣級的母親節今天舉辦，包括金門縣議會議員王國代、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、烈嶼鄉鄉長洪若珊、金城鎮公所主任秘書許世丞、金寧鄉公所主任秘書王四川等人都到場參與，向媽媽們致意，現場還安排棠風舞蹈團的表演，贏得不少民眾的熱情掌聲。

社會處表示，這次獲獎的模範母親中，有一位謝鴻志相當孝順，她家中有年邁公婆，且行動不便需人照顧，但謝鴻志怕外傭照顧的不好，所以獨自負起照顧之責，深獲鄰里好評；另外，閒暇之時她還兼任社區總幹事及志工，社區有任何活動，謝鴻志都是固定班底，全力以赴；此外，社區的供餐謝鴻志也都協助料理食材，不辭辛苦。

陳福海肯定模範母親對家庭的付出，侍母極孝的他說，他對媽媽非常敬愛，知道母親的偉大，雖然他的媽媽已經離開，無法再多盡一分孝道、再多陪伴母親一時半刻，因此感觸非常深；陳福海說，母親的無私奉獻，讓家更充滿和樂，感謝每位母親在家庭裡的付出，給予家庭滿滿的愛與溫暖，由衷感謝金門所有為子女家庭、社會貢獻心力的媽媽們，讓金門一代比一代更好。