快訊

廟方管理人喊「別支持姓郭的」 侯友宜尷尬反應曝光

破除「后不見后」最香合體 林襄一句話讓李多慧害羞了

大直NOKE開幕才一周…全館大停電民眾摸黑逛街 業者回應了

嫁入三代單傳家庭 一生打拚獲金門模範母親

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天舉辦「模範母親表揚活動」，金門縣長陳福海與全縣獲獎的模範母親合影。圖／縣府提供
金門縣政府今天舉辦「模範母親表揚活動」，金門縣長陳福海與全縣獲獎的模範母親合影。圖／縣府提供

金門縣長陳福海今表揚14位模範母親，獲獎的71歲成碧娛回憶，她在早期嫁入三代單傳的家庭，壓力很大，不只要事奉公婆，料理家務，還有著生男丁的壓力，好在她最終生了四子二女，也算是替這一代爭了一口氣，為了養活一大家子，所以她跟先生從年輕時就一路打拚，好在兒女都事業有成，對她也很孝順。

這場縣級的母親節今天舉辦，包括金門縣議會議員王國代、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、烈嶼鄉鄉長洪若珊、金城鎮公所主任秘書許世丞、金寧鄉公所主任秘書王四川等人都到場參與，向媽媽們致意，現場還安排棠風舞蹈團的表演，贏得不少民眾的熱情掌聲。

社會處表示，這次獲獎的模範母親中，有一位謝鴻志相當孝順，她家中有年邁公婆，且行動不便需人照顧，但謝鴻志怕外傭照顧的不好，所以獨自負起照顧之責，深獲鄰里好評；另外，閒暇之時她還兼任社區總幹事及志工，社區有任何活動，謝鴻志都是固定班底，全力以赴；此外，社區的供餐謝鴻志也都協助料理食材，不辭辛苦。

陳福海肯定模範母親對家庭的付出，侍母極孝的他說，他對媽媽非常敬愛，知道母親的偉大，雖然他的媽媽已經離開，無法再多盡一分孝道、再多陪伴母親一時半刻，因此感觸非常深；陳福海說，母親的無私奉獻，讓家更充滿和樂，感謝每位母親在家庭裡的付出，給予家庭滿滿的愛與溫暖，由衷感謝金門所有為子女家庭、社會貢獻心力的媽媽們，讓金門一代比一代更好。

榮獲金門縣112年度模範母親有：金城鎮—吳金喜、顏美碧、蔡麗娟、莊連華；金湖鎮—許毓婷、謝鴻志、陳琼梨；金沙鎮—黃麗真、陳賢治；金寧鄉—成碧娛、張惠芳、李素惠；烈嶼鄉—吳金賀、林蔡蔭治。

金門縣政府今天舉辦「模範母親表揚活動」，金門縣長陳福海致詞時為所有母親獻上最真摯的感謝與祝福。圖／縣府提供
金門縣政府今天舉辦「模範母親表揚活動」，金門縣長陳福海致詞時為所有母親獻上最真摯的感謝與祝福。圖／縣府提供

金門 模範母親

延伸閱讀

花崗石醫院變迪士尼樂園、環球影城？金門議員提活化成觀光財

金酒勞動節千人聯誼 陳福海掛保證不干涉金酒事務

改善城區停車問題 陳福海強調使用者付費是必須做的事

陳福海早加入民眾黨 縣議員董森堡：不意外 只是再多一黨

相關新聞

里民大會砲火四起 大林蒲人強調條件不好就不遷村

高雄大林蒲遷村案因條件談不攏 ，一直未能實質啟動，鳳興等沿海6里今辦聯合里民大會，24人登記發言，23人訴求與遷村有關，...

嫁入三代單傳家庭 一生打拚獲金門模範母親

金門縣長陳福海今表揚14位模範母親，獲獎的71歲成碧娛回憶，她在早期嫁入三代單傳的家庭，壓力很大，不只要事奉公婆，料理家...

屏東市表揚68位模範母親 家人拉紅布條「讚喔！ㄚ美仔」祝賀

母親節將至，屏東市公所今在大禮堂辦「金媽獎」模範母親表揚典禮，一組家庭上台時帶著自製的紅布條，待拍照時拿出來，上頭寫著「...

酷玩、MAMAMOO+都要來 高雄下半年演唱會將大爆發

高雄下半年演唱會又將大爆發！繼韓國女子天團blackpink來高雄世運主場館辦演唱會後，7月將在高雄登場的高雄啤酒音樂節...

屏東最大就博會召百家廠商徵才 吸引逾2500人求職

疫情解封百業復甦，各行業都面臨人力缺口，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今在屏東縣立體育館舉辦「2023台灣就業通-屏東地...

屏東潮州重啟賽神蝦 青年養殖以356克破記錄奪得冠軍

屏東潮州今辦賽神蝦比賽，飼主顏煜騰以重達356公克的公蝦，破大會紀錄勇奪冠軍，飼主蔡霈倫以342公克的公蝦得亞軍，獲獎蝦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦