馬祖莒光貨船又不開！商家喊苦 航港局召開協運會議

連江縣莒光鄉物資缺乏問題3月才剛發生，但貨船自4月18日後就又未再開往莒光，5月船班仍未定，商家喊苦；航港局訂於8日邀航商業者召開協運會議，協助解決運能問題。

被稱為「離島中的離島」的莒光大部分物資靠船班補給，今年3月氣候、運補船故障等因素影響貨物供應，當時有官兵在沙灘上寫「沒肉」引發軒然大波，運送民生物資的貨船也久久沒開，居民缺乏生鮮食品。

不過，軍方問題陸續解決後，民間貨船問題依然存在。東莒餐飲業者告訴中央社記者，貨船是重要命脈，以前一週一次，但近半年一個月才一次，且時間不固定，根本不知下次船班，餐飲業與一般商家補貨受極大影響，還有客人反映為什麼7-11買不到布丁、鮮奶。

這名業者說，餐廳如果開天窗要賠客人錢，只能自力救濟想方設法補貨，他每週要花1小時搭船到南竿鄉採買，2小時內又要配合船班時間趕回程，要先擬好採購清單，有時去南竿途中又接到客人臨時訂單，常手忙腳亂。

他說，在南竿買比直接從台灣訂還貴，只能咬牙苦撐，有時真沒辦法只能先向鄰居借，或從網路平台訂米、油與鹽等物資宅配應急。

一名民宿業者表示，有時趕去南竿也買不到菜，且蔬果在夏天無法擺超過一週，現在每月一次訂貨量就會塞滿屋內約10個冰箱、冰櫃，無法再放其他東西，他與太太年紀已不小，還要從港口一次搬大量物資到家裡，體力真的無法負荷，希望貨船一定要恢復到每週1次。

另一名居民說，家家戶戶雖已習慣用數個冰櫃儲存食物，一般民眾生活還過得去，但做生意就很慘，民意代表也不發聲，不知道要找誰投訴。

民主進步黨連江縣黨部主任委員李問說，莒光貨運一再發生供貨問題，顯示連江縣政府怠惰，幾個月來無心為民眾解決問題，毫無進步，如果連貨物供應都出問題，怎能奢談「觀光立縣」。

連江縣政府產業發展處長林志豐告訴中央社記者，原本台灣與馬祖航線有6艘貨船，由較小艘的閩台輪跑莒光航線，運貨成本較低，後來業者淘汰船隻後，現僅剩3艘大船，運貨成本變高，但莒光貨物量較少，降低業者跑莒光意願。

林志豐表示，貨船運貨屬商業行為，業者會評估成本開船，縣府有拜託交通部航港局要求業者夏天盡量維持每月3班、冬天2班。

航港局回應，有關貨船業者營運意願與經營模式，基於市場自由機制，依法並無權責要求業者開航一定頻率，而為協助馬祖地區莒光解決貨源運量不足，無法配送情況等問題，已訂於5月8日邀集航商業者召開協運會議，朝協調航商共同集運方式，協助解決貨運運能問題。

有關政府補貼，航港局表示，依據發展大眾運輸條例針對客運予以補貼，貨運非屬該條例補貼範圍，建議連江縣政府可參考台東縣政府穩定物資運送方式，透過修正離島綜合建設實施方案提出需求，向其他相關部會申請補助協助。

林志豐說，連江縣長王忠銘4日已舉行協調會，邀南竿百貨業者與交通船業者協商，讓莒光居民免運費訂生活物資並協助運送，每天下午隨交通船運到莒光。

不過，業者說，交通船空間無法應付龐大進貨量，且交通船不像貨船有吊桿，莒光港口也沒浮動碼頭，交通船只要載重太重就下沉，要在載浮載沉中爬樓梯搬貨非常危險。

貨船業者表示，目前有3家航商跑台灣馬祖航線，由於航線分散、貨物量又少，不夠3家分，「其實是虧本在跑」。先前有申請希望補助，但沒下文，目前也還沒排5月開到莒光船班。

陸軍馬祖防衛指揮部表示，軍方物資目前都正常，就算各島有相關物資需求，也可從南竿運送。