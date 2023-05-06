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酷玩、MAMAMOO+都要來 高雄下半年演唱會將大爆發
高雄下半年演唱會又將大爆發！繼韓國女子天團blackpink來高雄世運主場館辦演唱會後，7月將在高雄登場的高雄啤酒音樂節，將再請來大咖級韓團「MAMAMOO+」獻唱，另1996年出道的英國Coldplay（酷玩樂團）也極可能在高雄世運主場館開唱，讓上半年引爆瘋狂的高雄演唱會盛況，可能再震撼重現！
高雄啤酒音樂節7月7日至9日將在夢時代對面廣場登場，此次卡司超過30組藝人，包括許富凱、黃宣、AcQUA源少年、B.T.O.D、暗黑新弒代：ØZI / 血肉果汁機 / 持修、炎亞綸、孫盛希、安心亞、郭書瑤等。
主辦單位昨又再宣布新卡司，首組韓團是韓國知名女團 마마무 MAMAMOO小分隊「MAMAMOO+」。「MAMAMOO+」由頌樂及玟星組成，被粉絲暱稱為「日月CP」。
另理想國粉專昨天深夜也PO出世運主場館外大螢幕，播放英國天團Coldplay演唱會前導片，高雄市長陳其邁都按「愛心笑臉」表情符號回應，似間接證實酷玩也將來高雄唱。
Coldplay是另類搖滾樂團，首張專輯Parachutes在2000年發行不久便在英國攻頂，一紅20年。
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