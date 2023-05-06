屏東最大就博會召百家廠商徵才 吸引逾2500人求職

疫情解封百業復甦，各行業都面臨人力缺口，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今在屏東縣立體育館舉辦「2023台灣就業通-屏東地區就業博覽會」，多達113家廠商，提供超過2200個工作機會，逾8成職缺是在地工作機會，吸引超過2500位求職者到場找工作。

勞動部長許銘春表示，因應國內重點產業人才缺口及協助青年就業，勞動部也提出投資青年就業方案第2期，從5月開始啟動，整合11個部會資源，今年起至115年預計投入160億元，協助80萬名青年就業。

為改善疫後產業復甦形成的缺工現象，勞動部以跨部會合作，從「獎勵勞工就業」、「鼓勵雇主進用」2大面向，推動「專案擴大就業獎勵」、「雇主補助」、「產業輔導」、「先僱後訓產訓合作」、「參訓獎勵」等5大措施，藉此改善產業缺工問題，方案預定試辦1年、投入10億元，促進2萬名勞工就業。

分署長郭耿華表示，此次就業博覽會產業面向多元，包括半導體業、製造業、批發零售業、餐飲服務業、長照服務業等，台積電、元晶太陽能、巧新科技、大江生醫、凱撒大飯店、茁壯創能(Gogoro)、昇恒昌等多家知名廠商都到現場徵才。