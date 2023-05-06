影／新住民飄洋過海來金門 親子嘉年華感受異國風情

下週就是母親節了，金門縣南洋姊妹會今天特別舉辦「新住民親子嘉年華」活動，活動安排了新二代表演手搖琴，新移民姊妹則上台表演越南與印尼等國各具異國特色的歌謠及舞蹈等，相當精彩，贏得熱烈的掌聲；活動的壓軸就是異國特色的美食饗宴，包括娘惹糕等，都吸引不少新住民排隊，大家都說，有感受到家鄉的氣息。

這場屬於南洋新住民姊妹的聚會今天上午9點多在金城國中體育館舉行，包括議員王國代、金城鎮長李誠智、縣府社會處副處長李廣榮、金湖國中校長莊錦智、金寧中小學校長宋文法、金沙國小校長李盈潔、古寧國小校長黃芸芸及幾位來自台灣新住民團體代表們等嘉賓亦到場共襄盛舉，透過溫馨的活動設計及歡樂多元文化表演，讓飄洋過海來到金門深根的新住民父母們，能夠在母親節前夕，感受到子女們的關懷。

活動一開始除了有自金城國中、金湖國中、金沙國小、卓環國小、古城國小及湖埔國小的新二代展演具異國特色的歌謠及舞蹈等，由於新二代結合來自父母的不同文化，藉由舞台展演的方式，呈現多元文化的熱情與活力，傳遞來自父母原鄉的故事。

最受歡迎的美食饗宴，只見不少人都端出來自家鄉的好料理，據來自越南的阮小姐說，她為了準備家鄉的美食，前一天跟女兒一起忙碌的準備食材及製作，無形當中也拉近彼此關係，看到精心準備的糕點被大家搶食一空，她也覺得很有成就感。

南洋姊妹會理事長鄭氏僑螢也特別為參加活動的學員安排「果凍花」的體驗，讓大家能夠認識來自越南的特色甜品，除講述起源與發展歷史外，更現場分享及實作，為大家帶來視覺及味覺上的豐富感受。

鄭氏僑螢表示，新住民姊妹們離鄉背井來到金門，平日擔負起家庭主要照顧責任，為了讓平時忙於家務及工作的新住民姊妹，能夠藉此機會闔家歡度母親節，特別選在母親節前夕舉辦這次新住民親子嘉年華的活動，希望能讓來自不同國家的新住民朋友及其家庭成員，彼此間相互交流及情感支持，讓思鄉之情得以獲得慰藉，大家提前歡慶母親節。