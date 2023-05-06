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澎湖旭蟹盛產 民眾搶購品嚐

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖籍一艘漁船今天捕獲滿滿的旭蟹，返回馬公港時旭蟹都還是活跳跳，民眾得悉後，就直接在碼頭與漁市場內爭相搶購，這趟出海豐收大賺一筆，船長樂開懷。

澎湖一艘捕蟹漁船，最近出海作業大有斬獲，今天還滿載數千公斤的活體旭蟹返港，船員一簍簍卸貨搬上岸，不少民眾，看到活體旭蟹就直接在岸上就地標購，或到市場攤上搶購新鮮的旭蟹，吸引不少民眾圍觀。

一名花了近千元買到3隻旭蟹的民眾說，今天在漁市場能搶到3隻活的旭蟹，算是買到賺到，回家要好好品嚐一下現流的旭蟹海鮮美味。

漁民表示，「旭蟹」又稱海臭蟲，由於是以尾殼方向倒著走，又有「倒退嚕」之稱，每年5至6月是產季，目前正值產季，肉質飽滿鮮美，是宴席餐會上高檔的海鮮料理。

澎湖 海鮮 馬公

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