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南部藍營大咖組「鐵三角」首場造勢 謝龍介表態力挺侯友宜

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
南台灣鐵三角，屏東蘇清泉（前排左一）、高雄柯志恩（前排中）、台南謝龍介（前排右一）今在屏東縣萬惠宮舉辦首場「南台灣鐵三角－廟口開講」。記者張已亷／攝影
南台灣鐵三角，屏東蘇清泉（前排左一）、高雄柯志恩（前排中）、台南謝龍介（前排右一）今在屏東縣萬惠宮舉辦首場「南台灣鐵三角－廟口開講」。記者張已亷／攝影

2022國民黨南部3縣市長候選人，屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介今在屏東萬惠宮舉辦首場「南台灣鐵三角－廟口開講」，被外界視為挺侯前哨戰；蘇、柯2人表示，無論黨提名誰，都會團結一致，反觀謝龍介公開大力支持侯參選，他說，因為侯是南部囡仔，有利於黨鞏固南台灣票倉，盼黨中央推出堅強團結的團隊。

蘇清泉說，這場南台灣鐵三角啟鼓造勢大會，是為捍衛南部鄉親的權利，替大家爭取福利跟未來，「萬丹是第一炮」，日後接續舉辦，盼支持者們延續九合一大選氣勢，強化彼此連結，明年大選反轉南台灣。

柯志恩提缺電、缺蛋，還有防疫期間排隊買口罩、等快篩造成民生困擾的議題，她說，因為感受到基層強烈的焦慮和壓力，所以3人站出來組成鐵三角穩定軍心，守住濁水溪以南的票倉，呼籲支持者們「政府做不好就給他輪替」，無論黨提名誰都會團結一致，堅定信心，展現南部人的氣魄，讓藍天再現。

謝龍介則公開挺侯，他表示，國民黨要在明年大選勝出，必須要有南台灣鄉親的支持，而侯友宜是嘉義的鄉親，他在菜市場肉攤長大，自然貼近南部鄉親，支持者們也多反應希望黨提出一個在南部出生的候選人，對於凝聚南部鄉親情誼也有利，「在想能贏的策略」。對於郭的看法，他認為，郭能在世界各地發揮長才，若僅侷限在元首、副元首的位子，恐怕限縮他的影響力。

他說，黨中央會用科學數據，整體評估推出候選人，含淚也會支持，但南台灣已由民進黨執政數10年，不願再過苦日子，「我們急需要贏，才能改變鄉親的無奈」，侯可以從民進黨手中拿百分之3本土票，「支持會贏的人」，盼黨回應支持者的期待。

郭台銘將陸續舉辦4場大造勢，首場7日辦在高雄鳳山，接著於5月9日在屏東舉辦，藍營地方認為，這是挺侯派大將為他固守南台灣的前哨戰，而目前侯是最強母雞，希望能讓贏面大的人出線。

2022國民黨南部3縣市長候選人，屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介今在屏東萬惠宮舉辦首場「南台灣鐵三角－廟口開講」，被外界視為挺侯前哨戰。記者張已亷／攝影
2022國民黨南部3縣市長候選人，屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介今在屏東萬惠宮舉辦首場「南台灣鐵三角－廟口開講」，被外界視為挺侯前哨戰。記者張已亷／攝影
南部藍營大咖組「鐵三角」首場造勢，謝龍介表態力挺侯友宜，盼黨回應支持者的期待。記者張已亷／攝影
南部藍營大咖組「鐵三角」首場造勢，謝龍介表態力挺侯友宜，盼黨回應支持者的期待。記者張已亷／攝影

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