影／金門迎城隍預算大縮水 管委會主委放話明年不辦了

2023金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季今天中午11點舉行盛大的開幕活動，正式宣布迎城隍活動揭開序幕，金門縣副縣長李文良在致詞時歡迎民眾、遊客共襄盛舉，歡迎大家一起到金門來感受迎城隍的魅力；沒想到輪到浯島城隍廟主委楊耀芸致詞時，卻大吐苦水，表示今年的活動經費被縣府砍掉3分之1，讓他們辦得很辛苦，明年考慮不再擴大舉行。

這場開幕活動今天在金城鎮浯島城隍廟前舉行，由金門縣天震堂醒獅團精采的舞獅下揭開序幕，副縣長李文良、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人敲鑼，宣布迎城隍活動於5月6日至6月2日盛大登場。

活動開始前，主辦單位也特別出動人力肩扛蜈蚣座打頭陣，蜈蚣座上乘載12名小朋友，全長6節，在舞獅陣頭的簇擁下，由金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟參加開幕活動，沿途吸引許多民眾、觀光客駐足拍照。

李文良表示，迎城隍是全金門最大的宗教盛事，除了是民眾表達對城隍爺的感謝外，也形成獨特的地區文化，吸引台灣來的觀光客與香客來金門逗熱鬧；針對管委會表達經費不足的問題，李文良說明，主要因為疫情的關係，所以編列預算相對保守，今年疫情和緩，接下來他會責成觀光處與民政處針對預算進行檢討。

楊耀芸在受訪時表示，今年是閏月「壞年冬」，本來要擴大舉辦，邀請台灣各宮廟來金門辦城隍爺大會師，沒想到開辦前才獲悉經費遭縣府砍了一半，他與總幹事張克全等人去拜訪縣長陳福海才又多要了一點，但預算少了3分之1，管委會還要貼很多錢，他說，明年有錢再辦，不然明年就不邀請兩岸的宮廟來參與，改成四境迎城隍就好。

每年農曆四月十二日迎城隍，為金門島上最大的民俗慶典，金門本地及旅居外週才獲悉經費地遊子均會回鄉參與，李誠智表示，今年是浯島邑主城隍遷治343周年，農曆四月十二迎城隍歷史悠久，並且保有閩南傳統廟慶特色，民國100年迎城隍時，以世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭得到金氏世界記錄認證，102年金門迎城隍活動入選內政部 「宗教百景」，又獲文化部指定為「國家重要民俗活動」。