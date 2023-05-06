里民大會砲火四起 大林蒲人強調條件不好就不遷村

高雄大林蒲遷村案因條件談不攏，一直未能實質啟動，鳳興等沿海6里今辦聯合里民大會，24人登記發言，23人訴求與遷村有關，現場砲火四射，居民拉高分貝表示，「條件不好，就不遷」，主持里民大會的鳳興里長洪富賢指全程錄音、錄影，3天內製成光碟提送小港區公所，20天內希望市府善意回應，否則里民大會會一直開下去。

大林蒲遷村說明會己開過4次，由市長陳其邁親自對話，但不少人反映無法暢所欲言，今天沿海6里開聯合里民大會，不脫遷村話題，宛如「民間版」公聽會。洪富賢說，過去幾場公聽會官員多打太極拳，這次里民表述心聲，全程錄音、錄影，3天後送區公所，20天希望獲書面回應，答覆要白話易懂，「居民若看不懂，里民大會會一直開下去」。

他指市府近日發布新聞，指安置地會蓋回原建材，也就是加強磚造，但現在多採rc造屋，二者建築成本相差6萬以上，讓人感覺字裡行間案藏玄機。「大林蒲人是乖寶寶，但不要欺侮我們這些乖寶寶」。

龍鳳里林先生質疑，市府官宣強調大林蒲已不適合居住，為何仍有投資客進場?當初承諾1坪換1坪，為何不能以遷村預定地坪價賠償？且遷村條件尚無共識，府方卻放話大林蒲人都願意遷村！

鳳森里黃先生說，市府承諾無負債遷村，應設專法，專案處理。吳姓里民則提及，公保地應解編回歸原地目，再1坪換1坪才合理。陳姓里民說，土地才7坪半的住戶 若折領100萬補償，恐怕不到1年就需淪為乞丐流落街頭。

「很不爽」，鳳源里楊先生說，紅毛港遷村領到150萬安置費，60萬汙染補償，大林蒲亦應比照，「大林蒲人不是貪心，因為這些保命錢」。龍鳳里林先生開酸，遷村預定地傳土地不足，乾脆每戶發一輛拖板車把房子遷過去，連房子都不必蓋了。鳳森里林先生嘆，當年從紅毛港遷居大林蒲已背債，現在又要遷第二次，身心俱疲。陳姓里民更替無房地住戶請命，應提供無償終身社宅做為保障。

被點名只會向中央逼遷村時程的立委賴瑞隆說，50年前政策犯下的錯誤，現在大家用心解決，建設不逼進度，5年、10年都會拖下去，他強調，遷不遷村最終決定權仍回歸到居民，但民代角色必須創造多贏。民進黨議員鄭光峰說，日後大林蒲遷村變更經濟循環區後，會督促利益回饋原住戶，也會把關遷村案社宅政策。