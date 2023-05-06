快訊

立夏再創今年最熱紀錄 台南市北寮現40.1度極端高溫

天團Coldplay高雄開唱？陳其邁留一符號粉絲激動　留言串變許願池

聽新聞
test
0:00 / 0:00

里民大會砲火四起 大林蒲人強調條件不好就不遷村

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，居民一致關切遷村話題，有里民主張中油大林廠應先賠償每名居民1萬元空汙補償。記者王昭月／攝影
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，居民一致關切遷村話題，有里民主張中油大林廠應先賠償每名居民1萬元空汙補償。記者王昭月／攝影

高雄大林蒲遷村案因條件談不攏，一直未能實質啟動，鳳興等沿海6里今辦聯合里民大會，24人登記發言，23人訴求與遷村有關，現場砲火四射，居民拉高分貝表示，「條件不好，就不遷」，主持里民大會的鳳興里長洪富賢指全程錄音、錄影，3天內製成光碟提送小港區公所，20天內希望市府善意回應，否則里民大會會一直開下去。

大林蒲遷村說明會己開過4次，由市長陳其邁親自對話，但不少人反映無法暢所欲言，今天沿海6里開聯合里民大會，不脫遷村話題，宛如「民間版」公聽會。洪富賢說，過去幾場公聽會官員多打太極拳，這次里民表述心聲，全程錄音、錄影，3天後送區公所，20天希望獲書面回應，答覆要白話易懂，「居民若看不懂，里民大會會一直開下去」。

他指市府近日發布新聞，指安置地會蓋回原建材，也就是加強磚造，但現在多採rc造屋，二者建築成本相差6萬以上，讓人感覺字裡行間案藏玄機。「大林蒲人是乖寶寶，但不要欺侮我們這些乖寶寶」。

龍鳳里林先生質疑，市府官宣強調大林蒲已不適合居住，為何仍有投資客進場?當初承諾1坪換1坪，為何不能以遷村預定地坪價賠償？且遷村條件尚無共識，府方卻放話大林蒲人都願意遷村！

鳳森里黃先生說，市府承諾無負債遷村，應設專法，專案處理。吳姓里民則提及，公保地應解編回歸原地目，再1坪換1坪才合理。陳姓里民說，土地才7坪半的住戶 若折領100萬補償，恐怕不到1年就需淪為乞丐流落街頭。

「很不爽」，鳳源里楊先生說，紅毛港遷村領到150萬安置費，60萬汙染補償，大林蒲亦應比照，「大林蒲人不是貪心，因為這些保命錢」。龍鳳里林先生開酸，遷村預定地傳土地不足，乾脆每戶發一輛拖板車把房子遷過去，連房子都不必蓋了。鳳森里林先生嘆，當年從紅毛港遷居大林蒲已背債，現在又要遷第二次，身心俱疲。陳姓里民更替無房地住戶請命，應提供無償終身社宅做為保障。

被點名只會向中央逼遷村時程的立委賴瑞隆說，50年前政策犯下的錯誤，現在大家用心解決，建設不逼進度，5年、10年都會拖下去，他強調，遷不遷村最終決定權仍回歸到居民，但民代角色必須創造多贏。民進黨議員鄭光峰說，日後大林蒲遷村變更經濟循環區後，會督促利益回饋原住戶，也會把關遷村案社宅政策。

國民黨議員陳麗娜指市府應思考公保地解編問題，而不分黨派都應協助爭取發放安置費及汙染費，她同時要求，七接及瀝青廠等汙染建設在遷村前都不能做，。議員曾麗燕則建請市府採一對一溝通，協助居民解決遷村疑難。

大林蒲沿海6里開聯合里民大會，居民一致關切遷村話題，強調「條件不好，就不遷」。記者王昭月／攝影
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，居民一致關切遷村話題，強調「條件不好，就不遷」。記者王昭月／攝影
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，主持會議的洪富賢里長（中，站立者）指全程錄音錄影，20天內希府會善意回應。記者王昭月／攝影
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，主持會議的洪富賢里長（中，站立者）指全程錄音錄影，20天內希府會善意回應。記者王昭月／攝影
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，居民一致關切遷村話題，強調「條件不好，就不遷」。記者王昭月／攝影
大林蒲沿海6里開聯合里民大會，居民一致關切遷村話題，強調「條件不好，就不遷」。記者王昭月／攝影

議員 社宅

延伸閱讀

高市府提供多元建屋方案 大林蒲居民盼盡快啟動遷村

大林蒲遷村案棘手 高市府：會盡快遷村

為加速推進大林蒲遷村案 陳其邁再向中央爭取68億

風災誕生長榮百合國小校長：環境教育帶領孩子生態維護

相關新聞

里民大會砲火四起 大林蒲人強調條件不好就不遷村

高雄大林蒲遷村案因條件談不攏 ，一直未能實質啟動，鳳興等沿海6里今辦聯合里民大會，24人登記發言，23人訴求與遷村有關，...

屏南12鄉鎮16日停水23小時 6萬用戶注意儲水備用

台水公司屏東區管理處辦理牡丹給水廠下游四重溪至統埔複線工程管工程，增加給水廠下游輸水管線備援能力，降低屏南地區供水風險，...

高雄車站旁兩棟大樓將採促參招商 預計2027年營運

高雄火車站區正在改建中，預計2025年完工。台鐵指出，高雄車站二側正在興建商業大樓及旅館大樓，商業大樓未來將引進商場、餐...

影／金門迎城隍預算大縮水 管委會主委放話明年不辦了

2023金門迎城隍－浯島宗教文化觀光季今天中午11點舉行盛大的開幕活動，正式宣布迎城隍活動揭開序幕，金門縣副縣長李文良在...

高雄單親爸扶養2自閉兒 老闆天天讓他提早下班

高雄市府社會局與福氣教會合辦母親節美力媽媽表揚大會，全市40位媽媽接受市長陳其邁表揚。51歲魔力爸爸蔡登揚妻子意外離世，...

影／新住民飄洋過海來金門 親子嘉年華感受異國風情

下週就是母親節了，金門縣南洋姊妹會今天特別舉辦「新住民親子嘉年華」活動，活動安排了新二代表演手搖琴，新移民姊妹則上台表演...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦