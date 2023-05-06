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店面租售、街友棲身 高雄表參道計畫被議員輪番砲轟

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄火車站附近商圈逐年沒落，建國路原本是電腦店林立，現在四處是租售廣告。記者徐白櫻／攝影
高雄火車站附近商圈逐年沒落，建國路原本是電腦店林立，現在四處是租售廣告。記者徐白櫻／攝影

高雄火車站區工程將在2025年全部完工，商業大樓及旅館大樓2027年營運。高雄市長陳其邁2020參選時將「高雄表參道計畫」列入重要政見，議員同聲指責，事隔2年多，周邊商家撤出、空租問題未變，今年度經發局業務報告更是隻字未提，顯見市府毫不重視，擔心屆時火車站風光啟用，前面的表參道還在施工、店面也是空的。

經發局長廖泰翔表示，高雄表參道計畫組工作小組，由副市長林欽榮擔任召集人定期開會討論，統合各相關局處的進度與計畫，有在努力推動中。

2009年高雄展開鐵路地下化工程，三鳳中街、長明、後驛及大連四大商圈逐日沒落，原本是電腦商店林立的建國路「租」、「售」看板林立，記者實地走訪，騎樓還有街友露宿，景觀十分蕭條。

副議長曾俊傑指出，高雄表參道計畫是新高雄火車站前「一豎六橫」的大型造街計畫，沒有見到實際推動，經發局在這次的業務報告也隻字未提，代表市府不重視；高雄人口逐漸北移，南區的三民、新興、苓雅等區人口愈來愈少，不能只靠演唱會經濟，不少人期待透過表參道計畫將人潮與錢潮找回來。

議員鄭孟洳也說，目前進度離高雄車站新門戶計畫還很遠，只看到部分人行道的完成，但是對於從車站出來之後要到商圈消費的動線規劃卻不太友善，周遭商圈的停車空間、交通方式等應該要有跨局處討論。

此外，議員張博洋認為，火車站因為地下化施工經歷失落20年，有人行道可走、但沒得逛，只剩下補習班和業者，這跟正港表參道有一段距離，不希望2025年高雄車站風光開幕，但附近還在施工，店面都還是空的。

原本熱鬧的電腦商店街人潮不在，騎樓被街友當臨時住宿地點。記者徐白櫻／攝影
原本熱鬧的電腦商店街人潮不在，騎樓被街友當臨時住宿地點。記者徐白櫻／攝影

火車站 人行道 議員

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