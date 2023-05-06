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台南市表揚勞工模範母親 95高齡阿嬤教子有方熱心公益

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市表揚勞工模範母親，95高齡阿嬤95歲的吳歐綉好媽媽教子有方熱心公益。記者周宗禎／攝影
台南市表揚勞工模範母親，95高齡阿嬤95歲的吳歐綉好媽媽教子有方熱心公益。記者周宗禎／攝影

台南市政府今天在善化啤酒廠舉辦勞工模範母親表揚，市長黃偉哲一一頒獎合影與模範母親切蛋糕，宣揚媽媽們的優良事蹟，肯定她們辛勞的付出與貢獻。上台領獎的媽媽們由台南市美容業職業工會彩妝志工精心打扮，讓她們上台更有自信，散發光彩，場面熱鬧溫馨。

今年獎牌意象為「母德咸崇」，母親抱著孩子散發愛的光芒，象徵母親對孩子無私的付出，推崇勞工模範母親的奉獻。勞工模範母親當選人20名：吳歐綉好、吳李金線、李陳麗香、薛桂花、邱王阿敏、陳玉清、郭劉月炤、林王秀枝、高彩珠、蘇素日、金許麗峯、陳冬菜、王黃美芳、林王春菊、黃秀芒、呂春梅、周美花、買春品、連麗玲、顏如靖。

黃偉哲表示，一定要感謝「各位媽媽一年365天的辛勞及付出」，也謝謝勞工局及各總工會的努力，這是對勞工朋友最好祝福，預祝大家母親節快樂、天天快樂。

現場播放改編自勞工局「做工行善團」志工真實故事微電影《築．愛》，講述台南市泥水業職業工會的修繕志工蔡德發和邱秋香夫妻，與其重度腦麻女兒的故事。雖然他們經濟不寬裕，夫妻倆仍願意加入勞工局「做工行善團」，幫助職災弱勢家庭修屋，改善弱勢居住環境，令人景仰，蔡德發今年也榮獲中華民國全國總工會全國模範勞工。

勞工局表示，今年獲表揚最高齡是95歲的吳歐綉好媽媽，出生高雄茄萣漁村，婚後丈夫捕魚維生，她支援漁業後勤，教導子女認真工作，工作之餘不忘關懷弱勢，參與台南市電氣業職業工會愛心公益活動、關懷鹿耳社區獨居老人、低收入戶送餐扶助，「大愛精神值得嘉許」。長子長期擔任台南市電氣業職業工會幹部，積極參與勞工事務，當選台南市102年模範勞工，長年投入勞工局弱勢家庭房屋修繕志工行列，用實際行動改善弱勢家庭居住環境。

第二高齡90歲的吳李金線媽媽平時樂善好施、熱心助人，含辛茹苦養育孩子成家立業，四代同堂的大家庭在吳李金線媽媽用心經營下家人感情深厚，經常參與各單位公益，「以愛傳家鄰里推崇」。小兒子經營水電本業已有13年多，致力協助台南市水電裝置職業工會各項業務推展，參與工會幹部教育訓練，「努力不懈認真學習，落實母親的公益精神」，協助勞工局弱勢家庭房屋修繕捐助材料費、消防局防災宣導、擔任環保義工清潔社區環境等貢獻良多。

台南市表揚勞工模範母親。記者周宗禎／攝影
台南市表揚勞工模範母親。記者周宗禎／攝影
台南市表揚勞工模範母親，市長黃偉哲頒獎切蛋糕。記者周宗禎／攝影
台南市表揚勞工模範母親，市長黃偉哲頒獎切蛋糕。記者周宗禎／攝影
台南市表揚勞工模範母親，95高齡阿嬤95歲的吳歐綉好媽媽教子有方熱心公益。記者周宗禎／攝影
台南市表揚勞工模範母親，95高齡阿嬤95歲的吳歐綉好媽媽教子有方熱心公益。記者周宗禎／攝影

台南 勞工局

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