高雄車站旁兩棟大樓將採促參招商 預計2027年營運

高雄火車站區正在改建中，預計2025年完工。台鐵指出，高雄車站二側正在興建商業大樓及旅館大樓，商業大樓未來將引進商場、餐廳、商店及共享辦公室，樓高11層的旅館大樓共有188間客房，將是觀光及商旅人士的住宿新選擇，預計後年10月完工，陸續交給台鐵局採用促參方式進行招商，預計2027年運轉。

台鐵局長杜微日前會同高雄運務段長徐竹平及潮州機廠長謝進崑等人訪視高雄站、三塊厝站及高雄機廠等地。台鐵今天指出，配合2027年高雄大樓商轉，三鳯中街地區的三筆土地會接續開發，今年停車場原約到期重新招標，將會增延至2026年，方便週邊民眾利用。

台鐵也指出，配合高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局興建二棟大樓，其中一棟為「商業大樓」，樓高10層，商業面積約5萬387平方公尺，未來將引進商場、餐廳、商店及共享辦公室，以活絡高雄車站商圈，帶動週邊經濟發展。另一棟為「旅館大樓」，樓高11層，面積約2萬2240平方公尺，共有188間客房，每間約10坪。

此外，鐵道局將於高雄車站全區完工，並取得兩棟大樓綠建築及智慧建築標章的使用執照後，預計2025年10月至2026年2月陸續點交給台鐵局，後續將採促參方式招商。目前台鐵局已提前作業，預計明年辦理公告，2027年運轉，以創民眾、業者及台鐵公司三贏。