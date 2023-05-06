高雄單親爸扶養2自閉兒 老闆天天讓他提早下班

高雄市府社會局與福氣教會合辦母親節美力媽媽表揚大會，全市40位媽媽接受市長陳其邁表揚。51歲魔力爸爸蔡登揚妻子意外離世，父兼母職照顧兩個自閉症的幼兒，所幸身邊不少貴人協助；68歲自力媽媽簡阿藝與家中三個孩子都罹患小腦萎縮症，身兼病友及照顧者角色，堅毅精神令人動容。

今年福氣教會從86件推薦案中選出40位得獎者，依據類別分成毅力、自立、給力、活力及多力媽媽，以及唯一一位魔力爸爸蔡登揚。今天上午，市長陳其邁及議長康裕成等人出席鳳山行政中心舉辦的頒獎儀式，給全天下24小時、365天不休息照顧小孩的媽媽獻上祝福。

簡阿藝坐輪椅出場，市長陳其邁特別帶獎盃走下舞台頒贈，簡媽媽笑容洋溢說「今天真的很開心！」。推薦單位指出，簡媽媽遺傳小腦萎縮症，家中三小孩也一樣，是病友也是照顧者，每天必須比別人多數倍時間替家人準備熱騰騰三餐，雖然照顧工作繁重，平日還參加樂團，用樂觀及積極態度陪伴孩子。

唯一一位男性蔡登揚也很受注目，他表示，妻子6年前離世，一肩扛起小一及小三兒子的照顧工作，因為2兒子都是自閉兒，情緒易失控，所幸吵鬧時獲得鄰居包容與體諒，另外塑膠廠老闆也讓他天天提早半小時下班接小孩，很多人幫忙。

陳其邁說，今天表揚的媽媽從年紀分布是從38歲到84歲，每人都很不容易，媽媽的角色愈來愈多元，也很辛苦，看見懷孕媽媽騎車產簡很不捨，所以市府率先推出產檢交通補助，打造友善育兒環境。