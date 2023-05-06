金門花崗石醫院活化觀光財 議員會勘

金門「花崗石坑道醫院」曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，民國96年正式走入歷史，由縣府接管，如今卻成為一處廢墟。議員建議，朝向迪士尼樂園或環球影城等模式開發，成為世界級景點。金門縣長陳福海說，任何選項都不排除，但目前縣府財政吃緊，希望找民間企業一起來努力。

花崗石醫院民國69年動員國軍開鑿金湖鎮夏興山腹，費時2年多完工，由故總統蔣經國命名。院區由全長1800公尺的3條橫向坑道與9條縱向坑道構成，呈蜂巢式結構，坑道四通八達，原是國軍二級野戰醫院，民國87年改名國軍金門醫院。

金門縣議會昨天到花崗石醫院會勘，議員陳泱湖說，這是世界級的坑道，過去南北韓緊張，南韓還曾派員來此考察，如果好好開發，可以作為金門最有特色的景點，希望縣府能找世界級規畫團隊幫忙評估，如環球影城等樂園作法，設鬼屋或主題館等，一定能吸引兩岸與世界的年輕人來朝聖，促進金門發展。

議長洪允典認為，花崗石醫院是世界稀有的資產，希望能好好珍惜開發，讓它成為世界級觀光財。王秀玉說，金門觀光要多元發展，坑道是最世界上最完整，若好好開發，花崗石醫院將成為金門最耀眼的「觀光財」。

花崗石醫院的活化討論幾十年，包括最初的倡議觀光酒窖、現代美術館與博物館等，甚至鴻海集團創辦人郭台銘民國106年來金考察，也曾評估設立生技園區的可行性，但最後都不了了之。