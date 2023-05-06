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堅持愛的服務 寄養媽媽劉愛芝獲表揚

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，照顧16名寄養童。她獲今年度屏東模範母親表揚。圖／屏東家扶提供
屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，照顧16名寄養童。她獲今年度屏東模範母親表揚。圖／屏東家扶提供

屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，共照顧16名寄養童，孩子類型有甫出生卻滿身病痛的嬰幼兒、行為略偏差的青少年，與寄養家庭不敢照顧的行為加害人，她對這些孩子們都不拒絕，深知若連她都退卻，孩子就被放棄，她獲今年度屏東縣模範母親表揚。

54歲的劉愛芝及與丈夫61歲江文貴育有一對兒女，兒子繼承父親衣缽鑽研水電，若有工程或鄰里需協助，父子馬上出動。女兒則是擔任護理師。

劉愛芝經營家庭理髮超過20年，客人們都知道她有擔任寄養家庭，會隨手帶來零食或者玩具贈與寄養童。讓她印象最深刻是照顧一歲半的「小軒」，小軒來到寄養家庭第二周就確診，不但高燒且伴隨嘔吐及全身抽搐，當時老公在外地工作，她只能一人想辦法。

劉愛芝打119，這也是她第一次搭救護車，她到醫院檢測才知道自己也確診，被護理人員告知為何確診還移動，劉愛芝當下說，「孩子的生命比什麼都重要，難道要眼睜睜看孩子在家裡受苦嗎？」堅持陪伴小軒度過危險時刻。

「這是一份愛的服務」，劉愛芝說，一開始和友人參加寄養家庭訓練，立意很簡單，起初只是認為家中理髮時兼照顧孩子，可以增加收入，但在過程中她逐漸體會到，給受虐孩子安穩生活，幫助孩子相信大人是愛他們的，才是她和先生認為最有價值的事情。

寄養家庭 確診 屏東縣

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