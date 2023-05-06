作物需要曬太陽 高雄農民反光電

政府推動綠電，高雄旗山手巾寮地區灌溉水圳覆蓋光電板，毛豆因缺少日照「不開花結果」，近日又有業者準備在杉林水稻區建置光電板，全區8名里長聯名反對。議員建議，農地光電板不利清淤疏濬、恐影響作物生長，應先聽取民意且建立監督機制。經發局長廖泰翔說，審查時會聽取局處及專家學者意見，未來同步行文給民意代表了解設置計畫。

高市議會昨財政部門業務質詢，議員朱信強指出，廣福手巾寮地區水圳覆蓋光電板，此地鄰近旗山溪，位處水路末端，過去豪雨，西瓜田淹水1公尺深，光電板蓋在水路，不利機具清淤；光電板形成5至6米的遮陰，緊鄰水圳的毛豆照不到陽光，只會長苗，不會開花結果。

杉林上平地區有業者打算在水圳蓋光電板，8名里長反對。朱信強說，2年前美濃中正路農地架光電板引發抗議，業者同意栽種植栽減少反光，承諾至今沒實現。

朱信強要求，重大建設案須環評，光電施設愈來愈多，辦說明會跟居民溝通。

經發局長廖泰翔說明，光電計畫審查分兩階段，先取得用地同意許可，之後聽取農業局、農水署意見，經發局是最後審查關卡，水圳部分要求業者加強監管。