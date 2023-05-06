快訊

澳籍交換生中毒…女密友坦承買老鼠藥 疑不願讓他離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲案里民協商 市府動作頻頻 地方批想滅火

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄大林蒲遷村案僵持不下，當地沿海6里今天召開聯合里民大會研商，但市府過去接連兩天發布訊息，包括市長陳其邁已再爭取到68億元遷村預算訊息，昨天又強調會盡早完成新材料循環產業園區報編，以最快速度啟動遷村。市府連2天動作頻頻，地方民眾則指，無非想提前「滅火」。

大林蒲一名里長說，市長陳其邁近日想找里長再談談，但上次大家聊天照片外流被扭曲誤解，沒人敢去，以免橫生枝節。最近地方申請合辦里民大會，結果市府連兩天發新聞，「看也知道，就是在滅火。騙外人可以，騙不過我們」。

大林蒲沿海六里聯合里民大會今早在活動中心舉行，討論提案之一即是遷村，里長指出，當年前市長陳菊允諾「一坪換一坪，蓋回原屋型且從優無負債」，事後發現市府洋洋灑灑規畫報告，一再扯建蔽率等細節，感覺像玩「文字遊戲」。

里長指出，造鎮應是依民眾意願規畫建好社區，再全數遷移，市府現在卻又提「公私協力造鎮」，讓人一頭霧水。

大林蒲遷村案因相關條件未談攏，一直無法啟動實質遷村，部分居民在中油大林廠發生火警後，更要求每人應發1萬元空汙補償，讓遷村案再添難度。有居民質疑，「遷村預定地土地根本不足，怎麼遷？」

大林蒲聯合里民大會前夕，高市府連兩天發布新聞，釋出協助遷村善意。府方強調，市長陳其邁上任後，將大林蒲遷村案視為第一要務，主持4場說明會，爭取到104.5億元遷村經費，為讓居民遷村不負債，又向行政院再爭取到68億元，將以最優方案，公私協力合作遷村造鎮。

市府與經濟部密集協商遷村安置計畫，報行政院核定，接續會到當地展開遷村方案選擇調查，盡早完成新材料循環產業園區報編，以最快速度啟動遷村。

陳其邁 行政院

延伸閱讀

大林蒲遷村案棘手 高市府：會盡快遷村

疫情期間3年未流行腸病毒 缺乏免疫恐迎來流行高峰

高雄水情吃緊 陳其邁抗旱會議指示鑿井與節水並進

為加速推進大林蒲遷村案 陳其邁再向中央爭取68億

相關新聞

作物需要曬太陽 高雄農民反光電

政府推動綠電，高雄旗山手巾寮地區灌溉水圳覆蓋光電板，毛豆因缺少日照「不開花結果」，近日又有業者準備在杉林水稻區建置光電板...

大林蒲案里民協商 市府動作頻頻 地方批想滅火

高雄大林蒲遷村案僵持不下，當地沿海6里今天召開聯合里民大會研商，但市府過去接連兩天發布訊息，包括市長陳其邁已再爭取到68...

堅持愛的服務 寄養媽媽劉愛芝獲表揚

屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，共照顧16名寄養童，孩子類型有甫出生卻滿...

來自里港 阿猴鮮乳上市囉

屏東縣乳牛飼養頭數位居全國第二，酪農場104場，共飼養2.2萬到2.3萬頭牛，每年生產酪乳量約8萬多公噸，屏東縣政府扶持...

金門花崗石醫院活化觀光財 議員會勘

金門「花崗石坑道醫院」曾是冷戰時期全世界最後建造的坑道軍醫院，民國96年正式走入歷史，由縣府接管，如今卻成為一處廢墟。議...

高市衛生局今晚命好市多 全面回收科克蘭冷凍莓果類產品

由於好市多的「科克蘭冷凍三種綜合莓」及「科克蘭冷凍藍莓」都被驗出A型肝炎病毒陽性，加上好市多商業登記地在高雄市，今晚高市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦