大林蒲案里民協商 市府動作頻頻 地方批想滅火

高雄大林蒲遷村案僵持不下，當地沿海6里今天召開聯合里民大會研商，但市府過去接連兩天發布訊息，包括市長陳其邁已再爭取到68億元遷村預算訊息，昨天又強調會盡早完成新材料循環產業園區報編，以最快速度啟動遷村。市府連2天動作頻頻，地方民眾則指，無非想提前「滅火」。

大林蒲一名里長說，市長陳其邁近日想找里長再談談，但上次大家聊天照片外流被扭曲誤解，沒人敢去，以免橫生枝節。最近地方申請合辦里民大會，結果市府連兩天發新聞，「看也知道，就是在滅火。騙外人可以，騙不過我們」。

大林蒲沿海六里聯合里民大會今早在活動中心舉行，討論提案之一即是遷村，里長指出，當年前市長陳菊允諾「一坪換一坪，蓋回原屋型且從優無負債」，事後發現市府洋洋灑灑規畫報告，一再扯建蔽率等細節，感覺像玩「文字遊戲」。

里長指出，造鎮應是依民眾意願規畫建好社區，再全數遷移，市府現在卻又提「公私協力造鎮」，讓人一頭霧水。

大林蒲遷村案因相關條件未談攏，一直無法啟動實質遷村，部分居民在中油大林廠發生火警後，更要求每人應發1萬元空汙補償，讓遷村案再添難度。有居民質疑，「遷村預定地土地根本不足，怎麼遷？」

大林蒲聯合里民大會前夕，高市府連兩天發布新聞，釋出協助遷村善意。府方強調，市長陳其邁上任後，將大林蒲遷村案視為第一要務，主持4場說明會，爭取到104.5億元遷村經費，為讓居民遷村不負債，又向行政院再爭取到68億元，將以最優方案，公私協力合作遷村造鎮。

市府與經濟部密集協商遷村安置計畫，報行政院核定，接續會到當地展開遷村方案選擇調查，盡早完成新材料循環產業園區報編，以最快速度啟動遷村。