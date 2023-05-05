澎湖望安鄉代選舉同票沒中籤 重新驗票仍落敗
去年澎湖望安鄉民代表第2選區選舉，出現2人同票，抽籤結果由許啟庭勝出，但俞寶貴不服向法院提當選無效之訴，澎湖地院今天重新驗票，最終結果許啟庭多出1票，確認當選。
澎湖選委會表示，澎湖望安鄉民代表第2選區選舉，應選2席，除俞益興當選外，許啟庭與俞寶貴2人得票同為282票，依選罷法規定抽籤，由許啟庭抽中，並宣誓就職。
同票的俞寶貴不服，向地院提起許啟庭當選無效之訴。澎湖地院今天就望安將軍村109和110投開票所進行重新驗票，2方代表與律師都到場確認。
其中在109投開票所原有7張無效票，其中有3張是選民在選票圈選時，手指不小心沾染到選票和污損，但仍可認定是有效票，其中許啟庭有2票，俞寶貴1票；至於110票所則無變動。許啟庭在驗票後多出1票，確認當選。
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