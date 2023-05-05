屏科實中雙語部設校憂喜參半 鍾佳濱倡遠距教學共享資源

屏東科學園區設置屏科實驗中學，地方引起討論，立法委員鍾佳濱在立法院教育與文化委員會質詢要求國科會與教育部研議屏科實中雙語部適用實驗教育三法，成為遠距教學實驗學校，與區域學校分享教育資源，可避免與縣內學校競爭生源，也讓屏東子弟在地區學校，就近接受雙語教育。國科會主委吳政忠允諾支持屏科實中資源共享，教育部次長劉孟奇則表示，會與法規部門來研議，如何突破限制。

鍾佳濱指出，屏科實中設校在地方備受討論，可與國際教育銜接雙語部更受矚目。家長期待挹注雙語教育資源，原有學校憂生源流失，屏東大學期待能作為 EMI（全英語授課）師培實習、就業基地；屏科實中籌備處則憂生源不足、師資聘僱受限。

鍾佳濱說，屏科實中規畫國小、國中、高中合計達1000人以上，但雙語部目前只預期開設國小、中學各一個混齡班。雙語部學生來源受《科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法》限制。晚近設置中科實中、南科實中，即便在108學年度放寬入學條件之後，雙語部招生率仍不佳，顯見雙語部招生困境不是屏科實中獨有。

鍾佳濱主張遠距教學達成資源共享，聘請海外教師授課，將國際課程內容分享給屏東其他學校。「學籍生+遠距生」，屏科實中不只不會搶走屏東學校的學生，還能幫助在地學校提升教學資源。屏東的子弟們也能在屏東各地就近入學，接軌國際。

一般人提到科學園區實驗中學，都會想到實驗教育，但實際上實驗中學不適用實驗教育三法，鍾佳濱認為，要達成遠距教學共享模式，最好的方式就是讓屏科實中能適用實驗教育三法，鬆綁其教師任聘、課程發展的限制。

鍾佳濱認為，屏科實中雖規畫1000多人以上學生數，但實際收滿600人，仍有很長時間要走。他要求國科會、教育部研議是否以法規解釋，或直接修法，讓屏科實中得以適用實驗教育三法，以豐富、共享教育資源。

國科會主委吳政忠、教育部次長劉孟奇都認為這個構想確實吸引人。吳政忠說，「只要能讓台灣更好，都會來支持」，允諾支持屏科實中教育資源共享。劉孟奇認同科學園區實驗中學適用實驗三法，確實可能為屏科實中找到一條出路，但因相關調整牽一髮動全身，影響大，將與法規部門研議，如何突破限制。