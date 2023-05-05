張顯耀未現身登記 藍營高雄左楠立委選情恐陷分裂

高雄左楠選區民進黨立委劉世芳宣布不連任，國民黨未開放黨員登記初選，改採徵召提名，藍營原本有5人表態參選，孫健萍今天突然退選，市議員李眉蓁、陳麗珍及陳玫娟前往高市黨部完成內參民調參選登記，前立委張顯耀卻未現身黨部，不過對外放話「2024不缺席」，國民黨下屆左楠立委選舉恐怕爆發分裂危機。

國民黨左楠區共有5席市議員，民進黨僅3席，2024有機會奪回立委席次。下屆立委選舉，原有前立委張顯耀、中央委員孫健萍，以及高市議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍共5人爭取提名，4月28日高市黨部主委羅世雄邀5人初步協調，眾人對於內參民調採全民調或加入黨員投票未能達成共識，最後黨中央定奪採全民調，參選者在今天下午5點前要簽署同意書及繳交民調作業費，始可納入民調名單。

今早孫健萍不滿提名制度宣布退選，沒有參與民調登記。高市黨部證實，直至下午5點，共李眉蓁、陳麗珍及陳玫娟完成登記，黨中央將依照民調結果作為提名的參考依據。

張顯耀也未登記，他受訪表示，這次的提名過程非常反常，高市黨部對於左楠區的提名到底屬於第二或第三階段說不清楚，這次登記表格只送5人， 若下周一或下個月還有人想參選，完全沒有任何參選機會，過程令人直疑，在黨中央沒有明確的公文指示前態度保留，所以今天不會去黨部登記繳錢。

張顯耀說，他都準備好了，絕對不會缺席，台灣現在情況，一定要出來打這場選戰；台灣需要重新脫胎換骨，「張顯耀對2024的選戰絕對不缺席」。