快訊

習近平2018年談話被曝光 外媒分析洩「太子」失勢祕密：一語道破天機

美國軍火商訪台引注目…美台有意聯合生產武器？4爭議仍未解

是否參選2024？綠議員逼問「像個男子漢」回答 侯友宜妙回引笑聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張顯耀未現身登記 藍營高雄左楠立委選情恐陷分裂

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前立委張顯耀有要參選高雄左楠區立委，但今天未現身高市黨部登記參與內參民調。圖／取自張顯耀臉書
前立委張顯耀有要參選高雄左楠區立委，但今天未現身高市黨部登記參與內參民調。圖／取自張顯耀臉書

高雄左楠選區民進黨立委劉世芳宣布不連任，國民黨未開放黨員登記初選，改採徵召提名，藍營原本有5人表態參選，孫健萍今天突然退選，市議員李眉蓁、陳麗珍及陳玫娟前往高市黨部完成內參民調參選登記，前立委張顯耀卻未現身黨部，不過對外放話「2024不缺席」，國民黨下屆左楠立委選舉恐怕爆發分裂危機。

國民黨左楠區共有5席市議員，民進黨僅3席，2024有機會奪回立委席次。下屆立委選舉，原有前立委張顯耀、中央委員孫健萍，以及高市議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍共5人爭取提名，4月28日高市黨部主委羅世雄邀5人初步協調，眾人對於內參民調採全民調或加入黨員投票未能達成共識，最後黨中央定奪採全民調，參選者在今天下午5點前要簽署同意書及繳交民調作業費，始可納入民調名單。

今早孫健萍不滿提名制度宣布退選，沒有參與民調登記。高市黨部證實，直至下午5點，共李眉蓁、陳麗珍及陳玫娟完成登記，黨中央將依照民調結果作為提名的參考依據。

張顯耀也未登記，他受訪表示，這次的提名過程非常反常，高市黨部對於左楠區的提名到底屬於第二或第三階段說不清楚，這次登記表格只送5人， 若下周一或下個月還有人想參選，完全沒有任何參選機會，過程令人直疑，在黨中央沒有明確的公文指示前態度保留，所以今天不會去黨部登記繳錢。

張顯耀說，他都準備好了，絕對不會缺席，台灣現在情況，一定要出來打這場選戰；台灣需要重新脫胎換骨，「張顯耀對2024的選戰絕對不缺席」。

民調 張顯耀 立委選舉

延伸閱讀

國民黨高雄左楠立委提名將辦全民調 2名議員登記繳費

高雄左楠選區藍營有人喊退 陳麗珍今則完成初選登記

高雄左楠立委選舉拋震撼彈 國民黨孫健萍宣布退選

避免重演「芯費大戰」 藍高市左楠區立委提名爆爭議

相關新聞

屏東縣九如鄉突大停電 7成路燈不亮 台電搶修中

屏東縣九如鄉長藍聰信今天晚間陸續接獲民眾通報，九如鄉的路燈約有7成未亮，第一時間通報台電搶修，他也請鄉親耐心等待，若造成...

屏科實中雙語部設校憂喜參半 鍾佳濱倡遠距教學共享資源

屏東科學園區設置屏科實驗中學，地方引起討論，立法委員鍾佳濱在立法院教育與文化委員會質詢要求國科會與教育部研議屏科實中雙語...

張顯耀未現身登記 藍營高雄左楠立委選情恐陷分裂

高雄左楠選區民進黨立委劉世芳宣布不連任，國民黨未開放黨員登記初選，改採徵召提名，藍營原本有5人表態參選，孫健萍今天突然退...

以愛為出發點！ 許永煌、李淑賢獲頒全國績優寄養家庭

衛生福利部社會及家庭署日前舉辦「全國績優寄養家庭」獎勵表揚，金門家扶中心受縣府委託的寄養家庭安置服務中，擔任寄養家庭的許...

高雄輕軌施工 8日起大順三路與鐵道一街路口禁止通行

高雄輕軌二階工程持續在大順路段施工，高市府捷運工程局指出，5月8日起至6月21日，大順三路與鐵道一街北側路口封閉施工，施...

超美！高屏溪舊鐵橋旁大片波斯菊花海 趁周末把握花期

高屏溪畔的舊鐵橋屏東端，現有大片波斯菊花海，宛若大地鋪上黃色地毯，迎接大家。左岸高屏溪協會提醒，這周末將進入盛開期，花期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦