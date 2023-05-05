以愛為出發點！ 許永煌、李淑賢獲頒全國績優寄養家庭

衛生福利部社會及家庭署日前舉辦「全國績優寄養家庭」獎勵表揚，金門家扶中心受縣府委託的寄養家庭安置服務中，擔任寄養家庭的許永煌、李淑賢伉儷，榮獲全國績優寄養家庭表揚，兩人以愛心為出發點，提供弱勢孩童一個安全穩定的成長環境，數十年來未曾改變，他們常說：「我們能做的就多做，不為什麼、只為了孩子好，希望他們能夠平安快樂的成長，那就夠了」。

許永煌、李淑賢早期都是金門家扶中心的資深志工夥伴，廿多年來全家都在家扶中心服務，十多年前在得知家扶中心在招募寄養家庭，他們也參加培訓，並通過政府單位的評鑑，在101年正式成為儲備寄養家庭。在投入寄養家庭工作的行列後，陸續的接受了3名寄養兒少，安置在他們家中並長期照顧他們。同時也協助部分寄養家庭的喘息服務照顧，臨時及短期的照顧過其他數名的寄養兒童。

兩人曾照顧過母親因故身亡、父親入獄，又無合適親友照顧的兒童；也曾照顧過早產兒一出生就抱過來給他們夫婦照顧的巴掌嬰兒；也照顧過在原生家庭無法提供正常教養的孩子。無論是在甚麼樣情況之下，被送來寄養家庭許氏夫婦的家中來，每一個小孩莫不是獲得良好的養育後，投向孩子們各自未來的人生道路與目標。兩人說，擔任寄養家庭工作沒有甚麼特殊的能力，只是盡一份為人父母該有的責任，並堅信『陪伴，就是最好的照顧』。

在許永煌、李淑賢夫婦寄養工作生涯中，令他們最心疼最難忘的是「阿寶」，他是無依無靠的小嬰兒，當從社工員手上接過阿寶，二人就被阿寶無助的樣子融化，在得知阿寶來家中寄養的原因，更讓他們覺得不捨。