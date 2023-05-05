解決托育困境 高雄寶山部落互助教保服務中心揭牌

高雄市桃源區寶山部落互助教保服務中心今天揭牌，成為全高雄海拔最高的教保服務中心，可提供10名孩子教保服務，解決長期以來寶山部落缺乏托育資源的困境。

高雄市桃源區寶山部落互助教保服務中心今天舉行揭牌儀式，由於海拔1358公尺，也成為全高雄海拔最高的教保服務中心。這也是高雄第2所部落互助式教保服務中心，第1所設在杉林區大愛園區的岱克拉思部落互助式教保服務中心。

教育局表示，寶山部落互助教保服務中心設在寶山國小，這所由在地部落發起，政府與部落社區協會攜手成立的教保服務中心，可招生10人。未來將實踐布農文化教育，透過社區共同參與，延續傳遞布農文化與原鄉母語復甦。

寶山部落社區發展協會理事長林武雄說，去年底起市府與協會攜手在寶山國小規劃部落互助教保服務中心，今年正式營運，提供10名孩子教保服務，解決長期以來寶山部落缺乏托育資源的困境。

高雄市教育局專門委員李黛華說，高雄市持續關注偏鄉教育及原住民族文化傳承，透過部落互助教保服務中心的設置，提供原住民族幼兒學習族語、歷史、文化的機會，解決部落育兒資源短缺困境，也支持部落青年返鄉打拚。