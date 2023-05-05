快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

解決托育困境 高雄寶山部落互助教保服務中心揭牌

中央社／ 高雄5日電

高雄市桃源區寶山部落互助教保服務中心今天揭牌，成為全高雄海拔最高的教保服務中心，可提供10名孩子教保服務，解決長期以來寶山部落缺乏托育資源的困境。

高雄市桃源區寶山部落互助教保服務中心今天舉行揭牌儀式，由於海拔1358公尺，也成為全高雄海拔最高的教保服務中心。這也是高雄第2所部落互助式教保服務中心，第1所設在杉林區大愛園區的岱克拉思部落互助式教保服務中心。

教育局表示，寶山部落互助教保服務中心設在寶山國小，這所由在地部落發起，政府與部落社區協會攜手成立的教保服務中心，可招生10人。未來將實踐布農文化教育，透過社區共同參與，延續傳遞布農文化與原鄉母語復甦。

寶山部落社區發展協會理事長林武雄說，去年底起市府與協會攜手在寶山國小規劃部落互助教保服務中心，今年正式營運，提供10名孩子教保服務，解決長期以來寶山部落缺乏托育資源的困境。

高雄市教育局專門委員李黛華說，高雄市持續關注偏鄉教育及原住民族文化傳承，透過部落互助教保服務中心的設置，提供原住民族幼兒學習族語、歷史、文化的機會，解決部落育兒資源短缺困境，也支持部落青年返鄉打拚。

高雄市 教育局 托育

延伸閱讀

高雄2歲男童疑遭虐抓甩摑臉 回家跟媽媽喊「痛痛」

設計界鬼才「佐藤可士和」監修 全球最大「藏壽司旗艦店」登陸高雄

高雄春藝邀英國懸絲偶劇團 演出《水底的冒險之旅》

高雄愛河端午龍舟嘉年華廣邀各路好手 拚總獎金100萬

相關新聞

高雄輕軌施工 8日起大順三路與鐵道一街路口禁止通行

高雄輕軌二階工程持續在大順路段施工，高市府捷運工程局指出，5月8日起至6月21日，大順三路與鐵道一街北側路口封閉施工，施...

超美！高屏溪舊鐵橋旁大片波斯菊花海 趁周末把握花期

高屏溪畔的舊鐵橋屏東端，現有大片波斯菊花海，宛若大地鋪上黃色地毯，迎接大家。左岸高屏溪協會提醒，這周末將進入盛開期，花期...

高雄2歲男童疑遭虐抓甩摑臉 回家跟媽媽喊「痛痛」

兒虐案層出不窮，高市議員簡煥宗指出，三民區某幼兒園一名幼兒疑遭老師施暴，整個人被抓起來甩與掌摑，臉上留有瘀痕，孩子回家後...

熱情屏東520 戶政事務所設計結婚拍照區、贈送寓意小禮

諧音「我愛你」5月20日是熱門結婚登記日，屏東縣各戶政事務所獻上祝福，除贈送富含寓意祝福新人長長久久的禮品，布置結婚拍照...

潮州圓環新設交通標線惹議 現勘後決議續行2個月再調整

屏東潮州建基圓環開設燒冷冰等多間知名地方小吃，每逢假日湧入大量遊客，為降低肇事風險、提升用路人安全，工務處上周於路面新畫...

影／屏東推出平價小農鮮乳「阿猴鮮乳」全台家樂福上架

全台六大酪農專區，屏東縣乳牛飼養頭數位居全國第二，近年受烏俄戰爭物價上漲，酪農飼養成本提高，連帶鮮乳售價提高，屏東縣政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦