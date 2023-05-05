快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

屏東首支在地阿猴鮮乳上市 量販店、農會買的到

中央社／ 屏東縣5日電

屏東縣乳牛飼養頭數居全國第2，為行在地鮮乳，縣府取屏東市古稱「阿猴城」，推出的新品牌「阿猴鮮乳」今天上市，民眾可以在全台家樂福量販店及農會就能買到。

對於取名「阿猴鮮乳」，是源自於阿猴城為屏東市古稱，又是在地酪農生產，因此也深具屏東在地意象。「阿猴鮮乳」今天舉辦上市發表會，以936毫升裝每瓶新台幣72元、1858毫升裝每瓶139元販售，今天起在全台家樂福量販店、家樂福超市、家樂福線上購物及農會生鮮部購買的到。

屏東縣長周春米致詞指出，屏東共有104場畜牧場，飼養將近2萬3000頭牛隻，每年生產生乳8萬多公噸，年產值新台幣23億元，是縣內相當重要產業。而近年原物料高漲及國際外交關係等因素，使得在地酪農飼養成本面臨重大挑戰，現在再創造生機，透過台農鮮乳廠製作及家樂福通路行銷，讓屏東在地小農更升級，也提供民眾最在地、新鮮、平價、安全的鮮乳。

縣府農業處指出，「阿猴鮮乳」是由農委會、屏東縣政府輔導的里港鄉酪農戶、中華民國台農鮮乳廠及家福股份有限公司合作所推出的新品牌鮮乳，由里港鄉牧場直送台農鮮乳廠，每名在地酪農戶經營畜牧場資歷均超過25年，酪農從原物料到乳牛飼養管理層層把關，以高標準要求，保留原鮮乳風味。

家樂福公共事務部長陳依芳表示，「阿猴鮮乳」將長期定位在安心價，提供消費者價格平穩且穩定屏東鮮乳的供需，不僅能鼓勵在地生產及在地消費，也讓所有消費者買得安心。

酪農戶提及，阿猴鮮乳目前有5戶酪農供貨，總飼養頭數近千隻，生產好喝的鮮乳有3個重要關鍵，分別為營造乳牛合適的生長環境、給予乳牛隻均衡營養、照顧乳牛肚子裡的微生物，讓所飼養的乳牛在符合動物保護及福利環境中成長，自然能產出優質濃、純、香的鮮乳。

家樂福 牧場

延伸閱讀

熱情屏東520 戶政事務所設計結婚拍照區、贈送寓意小禮

影／屏東推出平價小農鮮乳「阿猴鮮乳」全台家樂福上架

影／藝人黃豪平屏東演講車禍 計程車路口左轉撞曳引車

屏東石斑魚未檢出藥物殘留 養殖戶期待順利外銷

相關新聞

高雄輕軌施工 8日起大順三路與鐵道一街路口禁止通行

高雄輕軌二階工程持續在大順路段施工，高市府捷運工程局指出，5月8日起至6月21日，大順三路與鐵道一街北側路口封閉施工，施...

超美！高屏溪舊鐵橋旁大片波斯菊花海 趁周末把握花期

高屏溪畔的舊鐵橋屏東端，現有大片波斯菊花海，宛若大地鋪上黃色地毯，迎接大家。左岸高屏溪協會提醒，這周末將進入盛開期，花期...

高雄2歲男童疑遭虐抓甩摑臉 回家跟媽媽喊「痛痛」

兒虐案層出不窮，高市議員簡煥宗指出，三民區某幼兒園一名幼兒疑遭老師施暴，整個人被抓起來甩與掌摑，臉上留有瘀痕，孩子回家後...

熱情屏東520 戶政事務所設計結婚拍照區、贈送寓意小禮

諧音「我愛你」5月20日是熱門結婚登記日，屏東縣各戶政事務所獻上祝福，除贈送富含寓意祝福新人長長久久的禮品，布置結婚拍照...

潮州圓環新設交通標線惹議 現勘後決議續行2個月再調整

屏東潮州建基圓環開設燒冷冰等多間知名地方小吃，每逢假日湧入大量遊客，為降低肇事風險、提升用路人安全，工務處上周於路面新畫...

影／屏東推出平價小農鮮乳「阿猴鮮乳」全台家樂福上架

全台六大酪農專區，屏東縣乳牛飼養頭數位居全國第二，近年受烏俄戰爭物價上漲，酪農飼養成本提高，連帶鮮乳售價提高，屏東縣政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦