屏東首支在地阿猴鮮乳上市 量販店、農會買的到

屏東縣乳牛飼養頭數居全國第2，為行在地鮮乳，縣府取屏東市古稱「阿猴城」，推出的新品牌「阿猴鮮乳」今天上市，民眾可以在全台家樂福量販店及農會就能買到。

對於取名「阿猴鮮乳」，是源自於阿猴城為屏東市古稱，又是在地酪農生產，因此也深具屏東在地意象。「阿猴鮮乳」今天舉辦上市發表會，以936毫升裝每瓶新台幣72元、1858毫升裝每瓶139元販售，今天起在全台家樂福量販店、家樂福超市、家樂福線上購物及農會生鮮部購買的到。

屏東縣長周春米致詞指出，屏東共有104場畜牧場，飼養將近2萬3000頭牛隻，每年生產生乳8萬多公噸，年產值新台幣23億元，是縣內相當重要產業。而近年原物料高漲及國際外交關係等因素，使得在地酪農飼養成本面臨重大挑戰，現在再創造生機，透過台農鮮乳廠製作及家樂福通路行銷，讓屏東在地小農更升級，也提供民眾最在地、新鮮、平價、安全的鮮乳。

縣府農業處指出，「阿猴鮮乳」是由農委會、屏東縣政府輔導的里港鄉酪農戶、中華民國台農鮮乳廠及家福股份有限公司合作所推出的新品牌鮮乳，由里港鄉牧場直送台農鮮乳廠，每名在地酪農戶經營畜牧場資歷均超過25年，酪農從原物料到乳牛飼養管理層層把關，以高標準要求，保留原鮮乳風味。

家樂福公共事務部長陳依芳表示，「阿猴鮮乳」將長期定位在安心價，提供消費者價格平穩且穩定屏東鮮乳的供需，不僅能鼓勵在地生產及在地消費，也讓所有消費者買得安心。

酪農戶提及，阿猴鮮乳目前有5戶酪農供貨，總飼養頭數近千隻，生產好喝的鮮乳有3個重要關鍵，分別為營造乳牛合適的生長環境、給予乳牛隻均衡營養、照顧乳牛肚子裡的微生物，讓所飼養的乳牛在符合動物保護及福利環境中成長，自然能產出優質濃、純、香的鮮乳。