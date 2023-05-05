高雄2歲男童疑遭虐抓甩摑臉 回家跟媽媽喊「痛痛」

兒虐案層出不窮，高市議員簡煥宗指出，三民區某幼兒園一名幼兒疑遭老師施暴，整個人被抓起來甩與掌摑，臉上留有瘀痕，孩子回家後狂喊「痛！痛！」，政府鼓勵年輕人多生小孩，這樣的托育環境如何讓人安心。高市教育局長謝文斌表示，昨完成調查，將依教保條例進行裁罰。

高市議會今天下午進行教育部門業務報告與質詢。議員簡煥宗指出，今年2月接獲家長陳情，就讀幼幼班的 2歲兒子返家後，臉頰出現遭人掌摑痕跡，前往幼兒園調閱監視器發現，老師粗暴動手，竟將小孩從椅子上整個抓起來甩，還會技巧性施暴，另名小女孩被帶離監視器拍得到的範圍進行管教，懷疑這名老師不是初犯，目前家長已經報警，教育局應掌握相關訊息。

簡煥宗進一步說，教保機構的兒虐案件不斷上升，從107年10 件上升至 111年58件，另位議員邱俊憲2個月接獲3件，他則是每月接獲1件，小朋友表達不易，可能還有其他黑數存在，教育局應提高警覺，在少子化下，政府鼓勵多生小孩，更應營造安全的托育懷境。

教育局長謝文斌表示，對於不當管教或體罰絕對不能容忍，昨天完成調查，查證確有此事，已會同社會局有同步處理，將會依據教保條例進行裁罰，可罰款或公布行為人機構，另有減招或停招等措施。