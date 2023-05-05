熱情屏東520 戶政事務所設計結婚拍照區、贈送寓意小禮

諧音「我愛你」5月20日是熱門結婚登記日，屏東縣各戶政事務所獻上祝福，除贈送富含寓意祝福新人長長久久的禮品，布置結婚拍照專區，縣府民政處表示，今年520適逢星期六，新人們除可以預約當日辦理結婚登記，也可在結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辧理結婚登記，指定520為結婚登記日，目前預約520登記有14對。

民政處指出，520特別日子向新人傳遞祝福，縣內各戶政事務所布置大型拍照背板，裝飾及搭配示愛標語小道具提供新人拍照外，也致贈各種不同富含寓意的精美禮品。

東港戶所結合在地知名地標大鵬灣跨海大橋及「屏東第一鮪」的成功拍賣，設計具在地特色的大型結婚背板，藉由「屏東第一鮪」的好福氣祝福新人「愛情滿載＆幸福有餘」，並致贈「5201314幸福密碼對杯組」，祝福新人「深愛彼此一生一世」。

屏東市戶所贈送「幸福成雙保溫壺瓶組」，祝福新人「保你倆愛情，日日溫暖，幸福久久」；里港戶所送上好禮二選一的「沖泡壺」或「創意對杯」，祝福新人「幸福（壺）一輩（杯）子」；萬丹戶所準備意寓「米好愛情」的「小米罐禮盒」及多子多孫，愛意綿長的「紅豆暖暖包」及帆布束口背包；恆春戶所祝願新人「蛋願人長久、金鏟祝好孕」，送給新人「金鏟子」及「茶葉蛋」。

枋寮戶所贈予新人「愛情保溫一輩（杯）子」的隨行環保保溫杯組，祝福新人愛情溫度不失溫，溫暖如影隨形；內埔戶所提供限量25組客家風有機米禮盒，祝福新人「幸福米滿，多子多孫，有呷有春」；潮州戶所致贈精美禮盒及提袋，內含不鏽鋼碗、筷、湯匙及保溫杯，祝福新人「圓（碗）滿快（筷）樂一輩（杯）子」。