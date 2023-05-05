金門取締未禮讓行人臨停違規 重點執法路段曝光

金門縣警局落實全國路口安全大執法，將針對轄內金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、各級學校周邊道路等易肇事路口取締未禮讓行人或臨停違規，全縣去年取締不禮讓行人共74件。

金門縣政府警察局今天新聞稿指出，為落實內政部警政署政策，自5月起同步執行全國路口安全大執法，針對轄內易肇事路口、路段執法取締，重點執法路口路段為金城鎮民生路、民權路口、金城鎮民族路、民權路口、金城鎮金城車站前路段、金城鎮國民黨部前路段、金湖鎮金湖車站前路段、金湖鎮環島南路成功路口、金沙鎮金沙車站前路段、各級學校周邊道路。

金門縣警局統計，去年取締汽機車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過65件、汽機車轉彎時不暫停讓行人優先通行9件，合計74件。另外，取締違規停車3385件、道路障礙8件。

警方指出，取締交通違規只是促使駕駛人遵守交通規則手段，呼籲駕駛人養成禮讓行人習慣，若不慎在行人穿越道撞傷行人，駕駛人要擔負相關刑事、行政及民事責任。

金門警方提醒，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰新台幣2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額處罰3600元，機車維持處罰1200元，並自今年3月底起實施。

全國路口安全大執法重點項目為「汽機車行經行人穿越道有行人穿越，不暫停讓行人先行」、「汽機車轉彎時，不暫停讓行人優先通行」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「取締道路障礙」等違規項目。