快訊

鄭文燦批照片影射不負責任 徐巧芯：等於承認出席詐騙首腦春酒

拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮州圓環新設交通標線惹議 現勘後決議續行2個月再調整

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮建基圓環新設交通標線，不少駕駛還是會不慎開到槽化線上。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮建基圓環新設交通標線，不少駕駛還是會不慎開到槽化線上。記者張已亷／攝影

屏東潮州建基圓環開設燒冷冰等多間知名地方小吃，每逢假日湧入大量遊客，為降低肇事風險、提升用路人安全，工務處上周於路面新畫設黃色槽化線、綠底人行道等交通標線，縮減既有道路引發民怨，今工務處、交通隊、廠商與多位議員、鎮代到場現勘，決議維持現況續行2個月後，經數據統計分析，視施行成效再行調整。

議員洪明江表示，將既有2車道縮減為1個車道，容易造成車流阻塞，並憂心汽車、機車、腳踏車都擠在同一車道，反倒造成彼此碰撞提高車禍風險，建議大小車分流分道，避免造成鄉親用路提心吊膽。

鎮代潘素霞表示，新的交通標線於4月28日畫設後，不少民眾反應車輛可行駛範圍縮減，不知何去何從，期盼能再行調整，以防用路高峰期發生交通亂象。

交通警察隊副隊長程大維表示，該圓環容納6道車流，過去車輛彼此匯入、匯出的交織次數平均有4次，駕駛也鮮少禮讓，交通事故頻傳，該圓環從2018年到2020年間，交通事故總計135件、受傷人數80人，屬縣內易肇事路口，有其改善必要。

他說，車輛行駛過程是前後停等，而非左右並排的關係，如今道路縮減勢必造成車速降低，呼籲民眾「慢而有序」，以減少事故發生，顧及行人安全。

交通工程技師公會人員邱詩純表示，路段因為有速差，所以會分車道，而路口沒有速差，是用方向來區隔，所以路口不做車輛分流，另縮減車道，讓行車有序是國內外改善交通的趨勢。對於民眾質疑槽化線過大的問題，她說，位於圓環周遭的的槽化線並非正圓，是依據大、小車輛迴轉半徑、街廓轉彎模擬後畫設，視施行情況會再調整。

今現勘決議現況續行2個月後，經數據統計分析，視施行成效再行調整，並為避免大車內輪差危及行人用路安全，訂於下周在人行道外圍完成裝設軟質道路分隔桿。

屏東縣潮州鎮建基圓環新設交通標線惹議，今上午相關單位和多位民意代表現勘後，決議續行2個月，經數據統計分析、視施行成效再行調整。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮建基圓環新設交通標線惹議，今上午相關單位和多位民意代表現勘後，決議續行2個月，經數據統計分析、視施行成效再行調整。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮圓環新設交通標線惹議，今現勘後決議續行2個月，經數據統計分析、視施行成效再行調整。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮圓環新設交通標線惹議，今現勘後決議續行2個月，經數據統計分析、視施行成效再行調整。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮建基圓環新設交通標線，不少駕駛還是會不慎開到槽化線上。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮建基圓環新設交通標線，不少駕駛還是會不慎開到槽化線上。記者張已亷／攝影

延伸閱讀

深坑幹道人行道遭大樓占用 新北交通局這麼做

江翠北重劃區飆車噪音擾人 環保局被罵了

屏東小黃公車潮州區營運站點擴大 5月起增9站

新北淡水區冒出「垃圾山」散發惡臭 環保局：國產署下周清除完畢

相關新聞

潮州圓環新設交通標線惹議 現勘後決議續行2個月再調整

屏東潮州建基圓環開設燒冷冰等多間知名地方小吃，每逢假日湧入大量遊客，為降低肇事風險、提升用路人安全，工務處上周於路面新畫...

影／屏東推出平價小農鮮乳「阿猴鮮乳」全台家樂福上架

全台六大酪農專區，屏東縣乳牛飼養頭數位居全國第二，近年受烏俄戰爭物價上漲，酪農飼養成本提高，連帶鮮乳售價提高，屏東縣政府...

2023高雄愛河龍舟嘉年華祭出百萬獎金 邀請好手參加

「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」今年祭出總獎金100萬元，傳統龍舟公開組最高獎金30萬元，為南台灣最高獎金，並提供自強...

個資外洩、消費者受騙！馬祖航線訂票亂象 監委申請調查

監察委員范巽綠今天透過新聞稿表示，民眾陳情，台馬航線（台馬之星）等訂位系統2月發生個資外洩，更換新系統後卻不穩定，只能改...

大林蒲遷村案棘手 高市府：會盡快遷村

高雄大林蒲遷村案僵持不下，當地沿海6里周六罕見召開聯合里民大會再研商，高市都發局昨宣布，已再爭取到68億遷村預算，高市府...

擔心引發水患 高雄議員農民反對灌溉水圳覆蓋光電板

政府大力推動綠電，高雄旗山手巾寮地區灌溉水圳覆蓋光電板，毛豆因缺少日照「不開花結果」，近日又有業者準備在杉林水稻區建置光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦