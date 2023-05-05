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潮州圓環新設交通標線惹議 現勘後決議續行2個月再調整
屏東潮州建基圓環開設燒冷冰等多間知名地方小吃，每逢假日湧入大量遊客，為降低肇事風險、提升用路人安全，工務處上周於路面新畫設黃色槽化線、綠底人行道等交通標線，縮減既有道路引發民怨，今工務處、交通隊、廠商與多位議員、鎮代到場現勘，決議維持現況續行2個月後，經數據統計分析，視施行成效再行調整。
議員洪明江表示，將既有2車道縮減為1個車道，容易造成車流阻塞，並憂心汽車、機車、腳踏車都擠在同一車道，反倒造成彼此碰撞提高車禍風險，建議大小車分流分道，避免造成鄉親用路提心吊膽。
鎮代潘素霞表示，新的交通標線於4月28日畫設後，不少民眾反應車輛可行駛範圍縮減，不知何去何從，期盼能再行調整，以防用路高峰期發生交通亂象。
交通警察隊副隊長程大維表示，該圓環容納6道車流，過去車輛彼此匯入、匯出的交織次數平均有4次，駕駛也鮮少禮讓，交通事故頻傳，該圓環從2018年到2020年間，交通事故總計135件、受傷人數80人，屬縣內易肇事路口，有其改善必要。
他說，車輛行駛過程是前後停等，而非左右並排的關係，如今道路縮減勢必造成車速降低，呼籲民眾「慢而有序」，以減少事故發生，顧及行人安全。
交通工程技師公會人員邱詩純表示，路段因為有速差，所以會分車道，而路口沒有速差，是用方向來區隔，所以路口不做車輛分流，另縮減車道，讓行車有序是國內外改善交通的趨勢。對於民眾質疑槽化線過大的問題，她說，位於圓環周遭的的槽化線並非正圓，是依據大、小車輛迴轉半徑、街廓轉彎模擬後畫設，視施行情況會再調整。
今現勘決議現況續行2個月後，經數據統計分析，視施行成效再行調整，並為避免大車內輪差危及行人用路安全，訂於下周在人行道外圍完成裝設軟質道路分隔桿。
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