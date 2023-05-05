影／屏東推出平價小農鮮乳「阿猴鮮乳」全台家樂福上架
全台六大酪農專區，屏東縣乳牛飼養頭數位居全國第二，近年受烏俄戰爭物價上漲，酪農飼養成本提高，連帶鮮乳售價提高，屏東縣政府扶持在地酪農，里港鄉酪農戶、中華民國台農鮮乳廠與家樂福，推出「阿猴鮮乳」，由里港鄉牧場直送台農鮮乳廠，即起在家樂福各大門市與農會生鮮部販售。
屏東縣長周春米說，屏東酪農場104場，共2萬2千頭到2萬3千頭，每年生產酪乳量約8點多萬公噸，年產值23億元，是相當重要產業。近年來受烏俄戰爭，酪農飼養成本提高，原物料高漲、國際外交關係，在地酪農面臨很大挑戰，把危機變成轉機，感謝相關單位協助。屏東酪農產業再升級，讓大家喝到安心好喝平價產品，在家樂福通路加持下，讓更多人品嘗。
「阿猴鮮乳」生乳來源，目前5位酪農戶，經營畜牧場資歷均超過25年，歷經食安及油品風暴。里港鄉麗珠畜牧場酪農主人吳傳武說，感謝縣府與相關單位協助，讓酪農生產乳品透過建立新品牌銷售。他們從原物料到乳牛飼養管理層層把關，以高標準要求飼養每一頭牛。
中華民國農會台農鮮乳廠廠長林志青說，原物料上漲，生乳漲價，目前鮮乳消費力減少約2成，消費者對鮮乳價格敏感，若價格平價化，銷售量可以衝起來。
家樂福公共事務部長陳依芳說，台灣乳品市場近兩年受鮮奶價格成長、酪農飼養品質提升產乳增加、消費者飲食習慣轉變等因素影響，部分乳品廠在合約到期後不得不與酪農解約，酪農生產的乳品無處可銷售。屏東有部分酪農戶遭受衝擊，家樂福幫助酪農度難關，以安心價供應，讓消費者安心、酪農戶安心。
里港鄉酪農戶指出，生產好喝鮮乳有3個關鍵，營造乳牛合適生長環境、給予乳牛隻均衡營養與照顧乳牛肚子裡的微生物，讓飼養的乳牛在符合動物保護及福利的環境中成長，自然能產出優質濃、純、香的鮮乳。
家樂福表示，阿猴鮮乳即日起可在家樂福量販店、家樂福超市、與家樂福線上購物可購買，936毫升的72元（原價99元）、家庭號1858毫升的139元（原價189元）。
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