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2023高雄愛河龍舟嘉年華祭出百萬獎金 邀請好手參加

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2023高雄愛河龍舟嘉年華今年祭出百萬獎金，邀請好手參加。記者劉學聖／攝影
2023高雄愛河龍舟嘉年華今年祭出百萬獎金，邀請好手參加。記者劉學聖／攝影

「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」今年祭出總獎金100萬元，傳統龍舟公開組最高獎金30萬元，為南台灣最高獎金，並提供自強組(身障)、健康組(長青)、新住民、大專組、青少年組等組別報名前2名參賽補助，疫後希望更多企業、團體、族群參與，希望大家組隊來高雄划龍舟。

高雄愛河端午龍舟嘉年華之前因疫情停辦2年，去年又恢復舉辦，今天記者會宣布預計在6月22日到24日連假舉行拔河、競技龍舟直道競賽等，今年更提供100萬元總獎金，即日起自5月28日開放報名。規劃龍舟拔河、傳統、競技龍舟直道競賽，預計吸引上千龍舟愛好者爭奪上百萬總獎金。

運動發展局長侯尊堯表示，希望今年可以重拾以往端午節在愛河周邊熱鬧情景。今年除了邀請綜藝節目團隊宣傳，透過團隊高知名度引起全國關注愛河龍舟，另也推出親子劇團演出，希望大小市民相揪到愛河看戲。另外喜歡水上運動的市民，也可參與6月3日到4日SUP邀請賽活動，以及17，18日愛河狂飆獨木舟競賽，相關資訊可上高雄運發局粉絲頁查詢。

2023高雄愛河龍舟嘉年華今年祭出百萬獎金，邀請好手參加。記者劉學聖／攝影
2023高雄愛河龍舟嘉年華今年祭出百萬獎金，邀請好手參加。記者劉學聖／攝影
2023高雄愛河龍舟嘉年華今年祭出百萬獎金，邀請好手參加。記者劉學聖／攝影
2023高雄愛河龍舟嘉年華今年祭出百萬獎金，邀請好手參加。記者劉學聖／攝影
2023高雄愛河龍舟嘉年華今年祭出百萬獎金，邀請好手參加。記者劉學聖／攝影
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愛河 端午節

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