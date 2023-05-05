大林蒲遷村案棘手 高市府：會盡快遷村

高雄大林蒲遷村案僵持不下，當地沿海6里周六罕見召開聯合里民大會再研商，高市都發局昨宣布，已再爭取到68億遷村預算，高市府今天又接續發文強調，會盡早完成新材料循環產業園區報編，以最快速度啟動遷村，讓鄉親早日搬遷，地方民眾指，市府連續2天動作頻頻，無非想提前「滅火」。

高市府今早表示，大林蒲遷村歷經4場說明會整合居民意見及訴求後，已初步凝聚共識，為加速遷村作業，目前正密集與經濟部協商遷村安置計畫，並報行政院核定，接續將到當地展開遷村方案選擇調查，市府會與經濟部共同努力，儘早完成新材料循環產業園區報編，以最快速度啟動遷村。

高市府強調，大林蒲遷村案採公私協力合作造鎮方式推動，安置地每一街廓均畫設10米以上道路，配地方正且鄰接大馬路。此外也提供「自地自建」、「配售型安置住宅」及「協力建屋」等多元建屋方案，讓民眾依自身條件及意願換新厝。

遷村時，居民可選擇抽籤配地，自地自建或入住市府興建的「配售型安置住宅」。想自己蓋屋卻找不到合適的建築師、不知如何挑選營造廠、做建築設計，市府成立有「公私協力造屋平台」，提供單一窗口供諮詢建築師與營造等事項。未來除設立據點安排建築專家個案解說外，也會同步建置諮詢平台網頁及舉辦自建說明會。安置容積率最高可到390%，均較大林蒲建蔽率50%、容積率120至150%高。

高市都發局長吳文彥說，受惠於容積調整，以前在大林蒲蓋3樓的住戶，搬遷時新房可蓋到6樓，以26坪土地去算，最多可增加62坪建坪。除增加價值，生活空間也變大，加上騎樓、陽台、花臺等不計入建築面積計算，實際使用建蔽率高於60％，將來再申請「高雄厝」設計，1樓建蔽率實質上可提高到約80％，在大林蒲無房的住民也會安置到750戶社宅中。