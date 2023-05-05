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擔心引發水患 高雄議員農民反對灌溉水圳覆蓋光電板

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
近日有業者計畫在高雄杉林區農地施設光電板，全區八位里長全部都簽名反對。記者徐白櫻／翻攝
近日有業者計畫在高雄杉林區農地施設光電板，全區八位里長全部都簽名反對。記者徐白櫻／翻攝

政府大力推動綠電，高雄旗山手巾寮地區灌溉水圳覆蓋光電板，毛豆因缺少日照「不開花結果」，近日又有業者準備在杉林水稻區建置光電板，全區里長聯名反對。議員建議，農地光電板不利清淤疏濬、恐影響作物生長，應先聽取民意且建立監督機制。經發局長廖泰翔回應，審查時會聽取相關局處及專家學者意見，未來也會同步行文給民意代表了解設置計畫。

高市議會今日進行財政部門業務質詢。議員朱信強指出，光電橫行農帶來不少問題，廣福手巾寮地區水圳覆蓋光電板，此地鄰近旗山溪，位處水路末端，過去豪雨堵塞嚴重，西瓜田淹水1公尺之深，光電板蓋在水路上，不利機具清淤；光電板形成5至6米的遮陰效果，緊鄰水圳的毛豆照不到陽光，只會長苗，不會開花結果。

近日杉林上平地區也有業者打算在水圳上蓋光電板，八名里長聯名陳情反對，擔憂易生水患損壞作物。朱信強說，2年前美濃中正路農地架光電板引發抗議，業者同意栽種植栽減少反光，承諾至今沒實現，「整個農村景觀都被破壞了，公部門卻只會蓋印章，強調依法行政」。

朱信強要求，重大建設案必須辦環評，光電板施設愈來愈多，至少要辦說明會跟居民溝通，否則蓋好了一切都來不及。議員邱于軒也表示，大寮停車場採用光電板屋頂，事前沒人知道，民眾現在對光電設施存在不少疑慮，建議市府制定自治條例或光電施設SOP，做好事前溝通，否則會一直發生爭議。

經發局長廖泰翔說明，光電計畫審查分兩階段，先取得用地同意許可，之後聽取農業局、農水署等單位意見，經發局是最後審查關卡，目前施作之前在里辦公室公告10天，日後會行文告知地方民代，水圳部分會要求業者提出清疏計畫，加強整體監管。

高雄美濃與旗山交界處的手巾寮地區已經蓋好光電板，議員朱信強擔心灌溉水圳覆蓋光電板不利清淤，擔心引發水患。圖／朱信強服務處提供
高雄美濃與旗山交界處的手巾寮地區已經蓋好光電板，議員朱信強擔心灌溉水圳覆蓋光電板不利清淤，擔心引發水患。圖／朱信強服務處提供
高雄市議員朱信強要求經發局嚴格審查灌溉溝渠的光電板計畫，擔心引發水患及影響作物成長。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員朱信強要求經發局嚴格審查灌溉溝渠的光電板計畫，擔心引發水患及影響作物成長。記者徐白櫻／翻攝
高雄美濃與旗山交界處的手巾寮地區已經蓋好光電板，鄰近農民發現毛豆成長會受影響。圖／朱信強服務處提供
高雄美濃與旗山交界處的手巾寮地區已經蓋好光電板，鄰近農民發現毛豆成長會受影響。圖／朱信強服務處提供

議員 農地 豪雨

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