疫情期間3年未流行腸病毒 缺乏免疫恐迎來流行高峰
天氣愈來愈熱，即將進入腸病毒流行的高峰期！高雄市長陳其邁今天到左營區視察幼兒園，與幼兒一起表演洗手歌帶動跳、尋找腸病毒9大藏匿點及洗手示範，以寓教於樂的方式宣導防範腸病毒。陳其邁說，腸病毒傳染風險非常高，隨著疫情解封，要加強防範腸病毒疫情流行，共同守護孩童健康。
陳其邁說，高雄有6家腸病毒重症責任醫院，提供照顧腸病毒併發重症的小朋友醫療服務，現在逐漸進入腸病毒高峰期，以台灣為例，現在大概是腸病毒71型、伊科病毒21型、D68型總共有3例重症，中症的部分在腸病毒71型全國也有8例，但高雄截至現在，沒有中重症的病例產生。
高雄市衛生局表示，過去3年因為新冠肺炎，國人帶口罩、少外出，全國雖有腸病毒重症，但都是個位數，令人擔心的是，因為3年來沒有腸病毒流行，在沒有感染的狀況下，免疫力相對低，導致傳染速度快，由於酒精消毒對腸病毒幾乎沒用，所以要提醒民眾使用消毒水消毒，或是加強用肥皂洗手。
陳其邁說，腸病毒跟COVID-19比較不一樣的地方，就是過去COVID-19可以用酒精消毒，因為COVID-19病毒有套膜，用酒精消毒比較容易讓病毒死亡；腸病毒因為沒有套膜，所以酒精消毒沒有用，要改用漂白水。
陳其邁表示，腸病毒傳染途徑是接觸傳染跟飛沫傳染，尤其是接觸傳染，所以勤洗手跟用漂白水消毒，才能有效消毒。現在隨著疫情解封，不管活動或是接觸的機會多，特別提醒所有小朋友、家長注意，回家第一件事情就是要洗手，第二個就是要把衣服換掉，才能夠減少傳染的風險。
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