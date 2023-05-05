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就是屏東黑鮪魚季「這一味 」 限定小旅行本月假日近滿額

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。記者潘欣中／攝影
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。記者潘欣中／攝影

屏東東港漁港是全台黑鮪魚進貨量最大的漁港，邁入第23年的黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，在海鮮美食、海洋音樂會、美食推廣宴和扭蛋機遊戲外，縣府還推出在地小旅行，安排2條一日路線及3種在地體驗，由達人帶領深度之旅，包括漁人文化慢遊、單車遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹和黑鮪魚鮮味體驗等，本月假日行程已近滿額。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，談起被視為鮪類生魚片之冠的黑鮪魚，國人就會想到東港，縣府偕手區漁會在5至7月魚汍期營造嘉年華氛圍，打響「黑鮪魚故鄉」名號，成為知名的國家品牌節慶活動；東港光復路「海產街」佈置燈景裝置藝術，營造熱鬧歡樂氛圍，也規畫5條主題遊程，有周末出團的小旅行，有平日出團的在地體驗，搭配雙語導覽介紹。

她說，每條路線與體驗活動都由在地達人領軍，深入東港、林邊、大鵬灣溼地等地，適合喜歡文化行旅及生態遊程的遊客，明天首發出團的「單車漫遊大鵬灣」，由東港單車達人「鐵哥」羅博原領軍，認識大鵬灣的別樣風情；7日推出的「東港漁人文化慢遊」，由在地文史工作者帶隊走進有「東港第一街」之稱的東港老街，廟宇，從建築、商家變化、人文趣事等角度，說東港的人文歷史故事。

她說， 小旅行在中午安排品嚐東港道地的海鮮料理，下午再到全台第一座鱈魚香絲觀光工廠「鮮饌道」進行鱈魚香絲DIY，做出屬於自己獨一無二的鱈魚香絲，最後進到聲名遠播的華僑市場，採買新鮮漁貨及東港特色伴手禮，將東港的美好推薦出去；共5條路線供遊客挑選，遊客可從左營高鐵站出發，或自行到東港集合地點會合，跟著在地達人走訪不一樣的東港行程。可上http://ptcf.kingspread.com.tw/報名。

屏東黑鮪魚文化觀光季此次與高鐵假期和一卡通公司合作，只要在黑鮪魚季期間購買高鐵假期3條屏東小琉球遊程，前500名的遊客可獲得面額400元的美食券，可誰華僑市場內逾100家商家使用，並獲得東港聲景鑰匙圈1個、免費扭蛋1次及鮪魚燒1份，一卡通公司特地與東港在地店家合作，提供行動支付優惠方案。

屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。圖／屏東縣政府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。圖／屏東縣政府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。圖／屏東縣政府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。圖／屏東縣政府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。記者潘欣中／攝影
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。記者潘欣中／攝影
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。圖／屏東縣政府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，縣府還推出在地一日輕旅行，包括漁人文化慢遊、單車漫遊大鵬灣、港邊海味體驗、海味手作釣蟹、黑鮪魚鮮味體驗等，適合親子遊。圖／屏東縣政府提供

東港 黑鮪魚 大鵬灣

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