快訊

田馥甄登玉山「眼淚鼻水分不清」 曾格爾竟也來參一咖

從台灣吵到韓戰 大陸、南韓動真火？看習近平風向球

幹嘛那麼準時？日本鐵道「準點發車」的技術史

屏東石斑魚未檢出藥物殘留 養殖戶期待順利外銷

中央社／ 屏東縣5日電

去年6月中國暫停台灣石斑魚輸入，屏東縣政府配合中央針對養殖戶全面採檢，全數均未檢出藥物殘留。屏東養殖戶今天表示，期待外銷可以更順利。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣政府配合中央進行石斑魚養殖戶用藥安全普查計畫，針對新園、東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城等鄉鎮的石斑魚養殖戶，全面採檢共491件，全數均未檢出藥物殘留，確保消費者享用到屏東安全美味的石斑魚。

屏東枋寮鄉蔡姓漁民接受中央社記者訪問指出，終於還給養殖戶清白，期待石斑魚在外銷市場上更多元、更順利；王姓漁民則說，相當重視產地食安重要性，很多藥物在養殖業上已明令禁止使用多年，為了銷路必須配合零檢出規定，都不再使用。

屏東縣政府表示，屏東為台灣重要漁業生產基地，其中石斑魚占全台產量約4成，近年來輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制。

縣府指出，配合中央執行「強化石斑魚用藥安全普查」計畫，由國立屏東科技大學及高雄科技大學負責採樣，共採檢491件，送往衛福部食藥署及財團法人全國認證基金會認驗證實驗室檢驗，檢測孔雀綠/還原型孔雀綠、硝基呋喃代謝物、氯黴素及結晶紫/還原型結晶紫等共4類，全數均未檢出藥物殘留。

縣府表示，未來持續透過上市前產地採檢，並輔導業者優化養殖環境及遵守動物用藥等規定，確保水產品上市前符合衛生安全，讓消費者可以食用到屏東安全美味的石斑魚。

食安 漁民

延伸閱讀

謝龍介廟口開講挺侯顧南台灣 侯友宜：凝聚所有人

暖心 屏東大店長聯盟串聯企業志工 為獨居長輩整理居所

挺侯友宜守南部票源 蘇清泉、柯志恩、謝龍介廟口開講屏東登場

屏東黑鮪魚觀光季6日登場 專賣區以產地價滿足饕客的胃

相關新聞

就是屏東黑鮪魚季「這一味 」 限定小旅行本月假日近滿額

屏東東港漁港是全台黑鮪魚進貨量最大的漁港，邁入第23年的黑鮪魚文化觀光季明天起至7月2日熱鬧展開，在海鮮美食、海洋音樂會...

暖心 屏東大店長聯盟串聯企業志工 為獨居長輩整理居所

屏東縣大店長聯盟近日號召20名企業夥伴，投入一日志工，平時馳騁商場老闆們，拿起工具挽起衣袖紮起頭巾分工，給長輩安全又舒適...

家庭理髮兼任家扶寄養媽媽 劉愛芝獲模範母親：不放棄每個孩子

屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，照顧16名寄養童，孩子類型有甫出生卻滿身...

興達電廠建臨時海淡廠 5月20日起日產1.5萬噸淡水

水情嚴峻，水利署在興達電廠興建臨時海淡廠，預計5月20日起，每天產製1.5萬噸淡水，供應興達電廠及北高雄民生用水。水利署...

被課囤房稅 大愛永久屋居民陳情

高雄市「囤房稅」去年7月上路，非自用住宅房屋稅每戶從1.5％提高至2.4％或3.6％。但安置八八災民的大愛永久屋近300...

防老人失智走失 屏東推長輩指紋建檔服務

台灣失智症協會統計，65歲以上13人有1人罹患失智症，另據警政署資料顯示，失智走失人口占近3成！屏東縣65歲以上長者目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦