屏東石斑魚未檢出藥物殘留 養殖戶期待順利外銷

去年6月中國暫停台灣石斑魚輸入，屏東縣政府配合中央針對養殖戶全面採檢，全數均未檢出藥物殘留。屏東養殖戶今天表示，期待外銷可以更順利。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣政府配合中央進行石斑魚養殖戶用藥安全普查計畫，針對新園、東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城等鄉鎮的石斑魚養殖戶，全面採檢共491件，全數均未檢出藥物殘留，確保消費者享用到屏東安全美味的石斑魚。

屏東枋寮鄉蔡姓漁民接受中央社記者訪問指出，終於還給養殖戶清白，期待石斑魚在外銷市場上更多元、更順利；王姓漁民則說，相當重視產地食安重要性，很多藥物在養殖業上已明令禁止使用多年，為了銷路必須配合零檢出規定，都不再使用。

屏東縣政府表示，屏東為台灣重要漁業生產基地，其中石斑魚占全台產量約4成，近年來輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制。

縣府指出，配合中央執行「強化石斑魚用藥安全普查」計畫，由國立屏東科技大學及高雄科技大學負責採樣，共採檢491件，送往衛福部食藥署及財團法人全國認證基金會認驗證實驗室檢驗，檢測孔雀綠/還原型孔雀綠、硝基呋喃代謝物、氯黴素及結晶紫/還原型結晶紫等共4類，全數均未檢出藥物殘留。

縣府表示，未來持續透過上市前產地採檢，並輔導業者優化養殖環境及遵守動物用藥等規定，確保水產品上市前符合衛生安全，讓消費者可以食用到屏東安全美味的石斑魚。