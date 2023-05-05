暖心 屏東大店長聯盟串聯企業志工 為獨居長輩整理居所

屏東縣大店長聯盟近日號召20名企業夥伴，投入一日志工，平時馳騁商場老闆們，拿起工具挽起衣袖紮起頭巾分工，給長輩安全又舒適的生活空間，大家均表示很支持一日服務，未來希望企業帶動員工做志工。企業志工南國紅逗李育琳說，聯盟平時參與公益服務，很有意願運用工作之餘，從事一日志工，盼未來拓展到各領域的企業一同響應。

屏東縣政府社會處表示，竹田中心服務一位74歲獨居長輩，年紀大雙腳無力無法打掃，住家因屋瓦崩塌而漏水，長輩進出安危，第一階段由百工師傅志工團及純青水電維修志工們，完成改善硬體屋頂搭建和水電補強，第二階段由企業志工夥伴進場整理環境，合力將屋內老舊不堪用家具清除，布滿厚重灰塵電器餐具及經年累月堆放的雜物清潔打掃一番，希望在清掃的過程能兼具環境乾淨又能維持長輩基本的生活起居，短短一個上午，將長輩狹小的房子整理乾淨。

企業志工夥伴包括大店長聯盟成員漫時光早午餐徐皖台、南國紅逗李育琳、夜宵入口高瑋澤、好趣覓陳世薰、馬查拉漢堡美式餐車劉祐權夫妻、阿漢私廚蔡明漢、足大腳養生會館施維恩、佳津淨水科技股份有限公司張珮晴、水月囍樓歐雨沛、蘇圓仔湯圓工作室游詩蓓夫妻、東港柳蘭軒複合式餐飲郭承鑫、十口滋味許暘生、有肉食舖鍾彥葳、小雨果企業社蘇一明、三輩田林昀葶、海伯牛肉麵劉淑卿、可可雅米鐘孝勇等人。

社會處長劉美淑說，近年企業重視企業社會責任，為鼓勵企業帶領員工參與「企業志工」，有步驟了解社會需求到規畫服務模式共創公司、員工與社會的三好，希冀每一個企業都能響應「每1位員工、每2個月一次、共創3好（企業、員工與社會）、每次服務4小時」。

相關企業志工媒合服務歡迎洽詢屏東縣政府社會處曾社工，洽詢專線08-7320415轉5313。