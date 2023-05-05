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家庭理髮兼任家扶寄養媽媽 劉愛芝獲模範母親：不放棄每個孩子

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，照顧16名寄養童。她獲今年度屏東縣模範母親。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，照顧16名寄養童。她獲今年度屏東縣模範母親。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心寄養媽媽劉愛芝，憑藉著「愛之深、不退卻」的座右銘投入寄養服務15年，照顧16名寄養童，孩子類型有甫出生卻滿身病痛的嬰幼兒、行為略偏差的青少年，與寄養家庭不敢照顧的行為加害人，她對這些孩子們不拒絕，深知若連她都退卻，孩子就被放棄。她獲今年度屏東縣模範母親。

54歲的劉愛芝及與丈夫61歲江文貴育有一對兒女，兒子繼承父親衣缽鑽研水電工夫，若有工程或鄰里需要協助，父子兩人不遺餘力的馬上出動。女兒擔任護理師。

劉愛芝經營家庭理髮超過20年，其運用巧手修剪過數千顆人頭，來理髮的客人都是熟客，他們知道劉愛芝一家人在做的是有愛有意義的寄養家庭服務，還會隨手帶來零食或者玩具贈與寄養童，劉愛芝也會與客人談論寄養服務所帶來的收穫與感動。

讓劉愛芝印象最深刻的是照顧一歲半「小軒」後的第二周就確診，小軒高燒且伴隨著嘔吐及全身抽搐，當時老公還在外地工作，劉愛芝撥打119，也是第一次搭上救護車。她過程中傳染確診，進醫院檢測才知曉，被護理人員告知為何確診還隨處移動，劉愛芝當下說，孩子的生命比什麼都重要，難道要眼睜睜看著孩子持續在家裡受苦嗎？陪伴小軒度過此次危險時刻。

劉愛芝說，一開始和友人參加寄養家庭訓練，只是想要在家中理髮再兼顧照顧孩子，原本簡單想著可以增加收入，才發現這是一份愛的服務。

劉愛芝笑說，增加收入是當時的想法，過程中漸漸體會到給受虐孩子安穩的生活，幫助孩子相信大人是愛他們的，才是她和先生認為最有價值的。劉愛芝邀請有愛心的家庭加入寄養家庭，打開家門照顧受疏忽或受虐的孩子。

寄養家庭

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